Беларусь и Узбекистан подписали контракты на 50 млн долларов

Шесть десятков соглашений и договоров подписаны в ходе II Узбекско-Белорусского женского бизнес-форума в Ташкенте. Общая сумма коммерческих контрактов оценивается в 50 миллионов долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги двух дней работы женское бизнес-сообщество, представители государственных органов власти и общественных организаций подвели во время пленарного заседания. В Узбекистане с белорусским капиталом работает более сотни предприятий.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Реальный сектор экономики, машиностроение, Узбекистан очень существенно по этому пути идет, особенно, привлекая соответствующие инвестиции и производство в легковой автотранспорт, грузовой. В этом плане у нас, конечно, есть точки соприкосновения, связанные с производством комплектации на эти предприятия.

Реализации рожденных на полях форума проектов будут содействовать парламентарии двух стран. Наталья Кочанова провела встречи со спикерами обеих палат Олий Мажлиса Узбекистана. Достигнута договоренность о создании межпарламентского комитета, который будет на более высоком уровне заниматься темами взаимодействия и нашего двустороннего сотрудничества.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Обсудили широкий круг вопросов нашей двусторонней повестки дня. Это не только межпарламентское взаимодействие в чистом виде, это вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в социально-гуманитарной сфере, в области образования, здравоохранения, туризма. Мы договорились о повышении уровня нашего межпарламентского взаимодействия.