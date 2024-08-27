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Беларусь и Узбекистан подписали контракты на 50 млн долларов

27 августа 2024 11:47
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Шесть десятков соглашений и договоров подписаны в ходе II Узбекско-Белорусского женского бизнес-форума в Ташкенте. Общая сумма коммерческих контрактов оценивается в 50 миллионов долларов США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Узбекистан подписали контракты на 50 млн долларов-2

Итоги двух дней работы женское бизнес-сообщество, представители государственных органов власти и общественных организаций подвели во время пленарного заседания. В Узбекистане с белорусским капиталом работает более сотни предприятий.

Беларусь и Узбекистан подписали контракты на 50 млн долларов-4

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Реальный сектор экономики, машиностроение, Узбекистан очень существенно по этому пути идет, особенно, привлекая соответствующие инвестиции и производство в легковой автотранспорт, грузовой. В этом плане у нас, конечно, есть точки соприкосновения, связанные с производством комплектации на эти предприятия. 

Реализации рожденных на полях форума проектов будут содействовать парламентарии двух стран. Наталья Кочанова провела встречи со спикерами обеих палат Олий Мажлиса Узбекистана. Достигнута договоренность о создании межпарламентского комитета, который будет на более высоком уровне заниматься темами взаимодействия и нашего двустороннего сотрудничества.

Беларусь и Узбекистан подписали контракты на 50 млн долларов-7

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Обсудили широкий круг вопросов нашей двусторонней повестки дня. Это не только межпарламентское взаимодействие в чистом виде, это вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в социально-гуманитарной сфере, в области образования, здравоохранения, туризма. Мы договорились о повышении уровня нашего межпарламентского взаимодействия. 

Беларусь и Узбекистан подписали контракты на 50 млн долларов-9

На форуме организована большая выставка-презентация экспортного потенциала Узбекистана и Беларуси. Свою продукцию демонстрируют полсотни отечественных производителей, представлено 70 научных разработок.

# Беларусь-Узбекистан

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