Узбекско-белорусский женский бизнес-форум продолжает работу в Ташкенте

Минск и Ташкент подтверждают общее стремление укреплять двустороннее сотрудничество и кооперационные связи на всех уровнях. II Узбекско-белорусский женский бизнес-форум 27 августа продолжит свою работу. От белорусской стороны в нем принимают участие около 100 представителей бизнес-сообщества и государственных органов. Делегацию возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сегодня запланировано проведение пленарного заседания, будут подписаны ключевые договоры, соглашения и меморандумы о сотрудничестве. В последнее время торговля услугами между Беларусью и Узбекистаном хорошо прибавляет. По итогам прошлого года рост составил более чем треть к 2022-му. В текущем году эта динамика сохранилась, в январе – мае зафиксированы +53%. В топе услуги в сфере транспорта, ИКТ и образования. Среди перспективных сфер взаимодействия туризм и оздоровление. Так, сотрудничество в здравоохранении идет по нескольким направлениям и очень плодотворно.

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

У нас прошли лечение только в прошлом году более 2,5 тысячи жителей Узбекистана, а в этом году эти проценты увеличились еще более чем на 20 %. Сегодня у нас проходят по разным направлениям – по онкологии, по кардиологии, по трансплантологии, по неврологии и нейрохирургии. Это одна из позиций. Вторая позиция – что мы помогаем на сегодня в некоторых вопросах восстанавливать систему здравоохранения, используя наши наработки, в том числе в охране материнства и детства. Потому что сегодня Беларусь может похвастаться лидирующими позициями по охране материнства и детства.