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4 человека погибли в результате наводнения в Австралии

23 мая 2025 11:08
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Число погибших в результате наводнения на юго-востоке Австралии возросло до четырех человек. ЧП спровоцировали интенсивные ливни, которые начались три дня назад. За это короткое время на материке выпала полугодовая норма осадков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли в результате наводнения в Австралии-2

23 мая утром вода стала уходить. Однако, по данным экстренных служб, около 50 тысяч человек по-прежнему остаются отрезанными от внешнего мира. Больше всего пострадал штат Новый Южный Уэльс, где из-за дождей реки вышли из берегов. Также сообщается, что в Сиднее произошло подтопление железнодорожных путей, в результате чего появились перебои в работе линий, ведущих в крупнейший аэропорт страны. Есть вероятность повреждения плотины, предупредили местные власти.

# ЧП # Природные явления # Наводнение

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