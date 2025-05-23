4 человека погибли в результате наводнения в Австралии

Число погибших в результате наводнения на юго-востоке Австралии возросло до четырех человек. ЧП спровоцировали интенсивные ливни, которые начались три дня назад. За это короткое время на материке выпала полугодовая норма осадков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 мая утром вода стала уходить. Однако, по данным экстренных служб, около 50 тысяч человек по-прежнему остаются отрезанными от внешнего мира. Больше всего пострадал штат Новый Южный Уэльс, где из-за дождей реки вышли из берегов. Также сообщается, что в Сиднее произошло подтопление железнодорожных путей, в результате чего появились перебои в работе линий, ведущих в крупнейший аэропорт страны. Есть вероятность повреждения плотины, предупредили местные власти.