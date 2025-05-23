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Вступительная кампания 2025 года: горячая линия госконтроля Беларуси работает в Минске и областных центрах

23 мая 2025 11:13
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Вступительная кампания 2025 года: горячая линия госконтроля Беларуси работает в Минске и областных центрах-0

Во время проведения вступительной кампании 2025 в Минске и во всех областных центрах страны будут функционировать телефоны «горячей» линии, сообщает Комитет госконтроля Беларуси в Telegram-канале.

Вступительная кампания 2025 года: горячая линия госконтроля Беларуси работает в Минске и областных центрах-2

Обратиться по телефонам можно будет в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
 

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Фото: Telegram-канал Комитет госконтроля Беларуси

# общество

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