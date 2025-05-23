Вступительная кампания 2025 года: горячая линия госконтроля Беларуси работает в Минске и областных центрах

Во время проведения вступительной кампании 2025 в Минске и во всех областных центрах страны будут функционировать телефоны «горячей» линии, сообщает Комитет госконтроля Беларуси в Telegram-канале.

Обратиться по телефонам можно будет в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

