Лукашенко похвалил губернатора Минской области: я был приятно удивлён

Белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения Любанского района в пятницу, 23 мая, похвалил за проделанную работу губернатора Минской области Алексея Кушнаренко. Об этом информирует пресс-служба Президента Беларуси.

Речь идет о работе, которая была проделана на земле. Алексей Кушнаренко председателем Минского облисполкома был назначен недавно – в конце марта текущего года. Во время посещения Любанского района, Президент Беларуси отметил, что приятно удивлен всему региону.

Сегодня же Александр Лукашенко дал поручение внести Любань в государственную инвестпрограмму по примеру Островца. Глава государства отметил, что особое внимание как в районе, так и самом городе Любань, необходимо уделить строительству современного жилья и социальных объектов.

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Говоря о горно-обогатительном комплексе в Любанском районе, где уже ведутся работы на горизонте и началась добыча руды, Александр Лукашенко обозначил, что объект построен, а теперь нужны люди. Под это и будет строиться социальная инфраструктура, для людей будет делаться все необходимое. «Именно под производство. Производство, жилье, вся социальная инфраструктура. Тогда будет толк в стране», - подчеркнул Глава государства.

Фото: president.gov.by