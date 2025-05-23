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«Скоро». Трамп сообщил, что РФ и Украина согласовали обмен пленными

23 мая 2025 10:55
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«Скоро». Трамп сообщил, что РФ и Украина согласовали обмен пленными-0

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Об этом пишет РИА Новости.

В посте на Truth Social он отметил, что обмен скоро вступит в силу, и выразил благодарность за успешные переговоры.

«Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то грандиозному», – написал Трамп.

Переговоры прошли 16 мая в Стамбуле и длилась примерно два часа. Глава делегации России Владимир Мединский объявил о намерении обменять 1 000 на 1 000. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что стороны активно готовятся к тому, чтобы обмен состоялся в ближайшее время.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Песков # Дональд Трамп

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