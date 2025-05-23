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Ни один из кандидатов в президенты Польши не имеет явного преимущества – соцопрос

23 мая 2025 11:07
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Ни один из кандидатов в президенты Польши не имеет явного преимущества. Об этом говорят результаты нового социологического опроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, по 47% избирателей планируют отдать свои голоса как за мэра Варшавы Рафала Тшасковского, так и за представителя оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого.

Ни один из кандидатов в президенты Польши не имеет явного преимущества – соцопрос-2

Напомним, кандидаты вышли во второй тур с небольшим отрывом друг от друга – в 2 % голосов. По данным соцопросов, еще недавно в лидерах был Тшасковский, однако затем его обогнал Навроцкий. Тем не менее результаты вновь сравнялись. Прогнозируемая явка избирателей на второй тур – около 66 %, в то время как 26 % граждан и вовсе не собираются идти на выборы. Эксперты связывают это с тем, что доверие к кандидатам продолжает падать. Так, ранее сообщалось, что обещаниям претендентов на высший государственный пост верят всего лишь 20 % поляков.

# Выборы # Выборы в Польше # Социологический опрос

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