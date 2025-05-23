Эрозии желудка подвержены люди любого возраста! Гастроэнтеролог о причинах и методах лечения

Эрозия желудка – частое заболевание, связанное с повреждением слизистой оболочки. В отличие от язвы, эрозия обычно представляет собой пленочный или поверхностный дефект, не затрагивающий все слои стенки желудка. Такое состояние может привести к серьезным осложнениям, если его не обнаружить вовремя.

Артур Гатальский, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:

Всего в слизистой желудка четыре слоя – это слизистая, подслизистая, мышечная и серозная оболочка. Так вот, эрозия – это поверхностный дефект самого верхнего слоя слизистой. Заживает он у пациентов обычно хорошо, без образования рубца и не распространяется на глубже лежащие ткани желудка. Подвержены этому заболеванию все, начиная от молодой категории пациентов, заканчивая средневозрастной и даже пенсионерами, потому что поверхностный слой слизистой – самый чувствительный.

Человек может испытывать тупую или жгучую боль в области живота, обычно возникающую натощак или вскоре после еды. В отличие от язвенной болезни, при которой наблюдаются более интенсивные боли, симптомы эрозии могут быть размытыми и менее специфичными, что затрудняет ее диагностику.

Артур Гатальский:

Начиная от молодого возраста, где-то с 14-16 лет, когда уже подрастающее поколение начинает пробовать общепиты, употреблять разную еду – жирную, соленую, копченую. Сюда же можно отнести широкое распространение энергетических напитков и сладких вод, и все это очень активно повреждает слизистую желудка.

Одна из главных причин, способствующих повреждению слизистой оболочки желудка, – воздействие агрессивной среды, где ключевую роль играет кислота. Неправильное питание и злоупотребление спиртным могут ускорить такой процесс. Стресс, особенно длительный, также может вызывать избыточное выделение желудочной кислоты, что в свою очередь может повреждать слизистую оболочку. Бактерия Helicobacter pylori, способная выживать в кислой среде желудка, считается еще одной частой причиной эрозии. Эта бактерия может ослабить защитные свойства стенки желудка.

Артур Гатальский:

Чем раньше будет произведена диагностика, тем выше и более краткосрочный прогноз на выздоровление. Идти с такими жалобами можно как к терапевту, так и к гастроэнтерологу. Самая точная диагностика заключается в расспросе пациента, с чего все началось и какие жалобы его беспокоят. В плане исследования самый точный метод – это фиброгастродуоденоскопия, исследование желудка зондом, которое позволит оценить наличие эрозии в желудке, какое их количество, их размеры и глубину повреждения слизистой. И отличить, эрозия это или уже язва. Пациентам с эрозией желудка важно соблюдать определенный рацион, включающий мягкие и легко усвояемые продукты, которые не будут раздражать слизистую оболочку. В некоторых случаях могут быть рекомендованы специальные диеты с исключением острого, кислого и жареного. Медикаментозное лечение также играет важную роль в процессе восстановления.