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В МИД прокомментировали повышение таможенных пошлин ЕС на продукцию из РБ

23 мая 2025 11:33
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В МИД прокомментировали повышение таможенных пошлин ЕС на продукцию из РБ-0

Европейский парламент одобрил введение повышенных таможенных пошлин на продукцию Беларуси, что, по мнению пресс-секретаря Министерства иностранных дел Руслана Варанкова, свидетельствует о торговом протекционизме и несправедливой конкуренции. 

Он отметил, что это решение отрицательно скажется на европейских потребителях, которым будет труднее купить доступные и качественные белорусские товары, например, сельскохозяйственную продукцию и удобрения.

Варанков отметил, что европейские фермеры уже выступили против этих мер, так как они приведут к росту цен на продукты питания, сокращению рабочих мест и падению уровня жизни. 

Пресс-секретарь МИД РБ подчеркнул, что Беларусь будет продолжать диверсифицировать экспорт, увеличивая поставки в РФ, Азию, Африку и на Ближний Восток. Однако, несмотря на подобные шаги со стороны ЕС, Минск по-прежнему открыт для диалога и налаживания взаимовыгодного сотрудничества, веря в необходимость уважительного подхода к международным экономическим отношениям, заключил Варанков.

# Международная политика # Руслан Варанков # МИД Беларуси # МИД Республики Беларусь

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