Европейский парламент одобрил введение повышенных таможенных пошлин на продукцию Беларуси, что, по мнению пресс-секретаря Министерства иностранных дел Руслана Варанкова, свидетельствует о торговом протекционизме и несправедливой конкуренции.

Он отметил, что это решение отрицательно скажется на европейских потребителях, которым будет труднее купить доступные и качественные белорусские товары, например, сельскохозяйственную продукцию и удобрения.

Варанков отметил, что европейские фермеры уже выступили против этих мер, так как они приведут к росту цен на продукты питания, сокращению рабочих мест и падению уровня жизни.

Пресс-секретарь МИД РБ подчеркнул, что Беларусь будет продолжать диверсифицировать экспорт, увеличивая поставки в РФ, Азию, Африку и на Ближний Восток. Однако, несмотря на подобные шаги со стороны ЕС, Минск по-прежнему открыт для диалога и налаживания взаимовыгодного сотрудничества, веря в необходимость уважительного подхода к международным экономическим отношениям, заключил Варанков.