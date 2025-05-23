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Беларусь и Россия наладят совместное производство лёгкого тактического самолёта Су-75 Checkmate

23 мая 2025 11:14
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Беларусь и Россия планируют наладить совместное производство легкого тактического самолета Су-75 Checkmate. Он сможет выполнять широкий спектр задач – от завоевания господства в воздухе и поддержки войск до ведения тактической радиолокационной разведки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия наладят совместное производство лёгкого тактического самолёта Су-75 Checkmate-2

Об этом заявили на международном форуме MILEX-2025. Сегодня третий день работы выставки. В «БелЭкспо» представлено свыше 750 экспонатов – от средств радиолокационной борьбы и дронов до новейшей экипировки и вооружения. Достижения отечественного военпрома презентуют порядка сотни предприятий. Некоторые – впервые.

Беларусь и Россия наладят совместное производство лёгкого тактического самолёта Су-75 Checkmate-4

Андрей Горбацевич, директор компании по производству электронно-оптического оборудования ночного видения:
Мы молодая компания. Мы основаны в прошлом году. В нашей команде отличные специалисты, которые обладают обширными знаниями и передовыми знаниями в области компьютерной техники. На рынке в настоящий момент мы представляем два продукта. Это инновационные продукты, некоторых аналогов даже у нас в республике нет.

Помимо работы экспозиции, в «БелЭкспо» проходят двусторонние встречи и форумы. Белорусская делегация провела переговоры с представителями Анголы, Кыргызстана и Ганы.

# Оружие и боеприпасы # Выставка # Союзное государство # Беларусь-Россия

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