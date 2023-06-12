Китай призывает не вмешиваться, США готовят провокации. Правда ли, что КНР ставят перед выбором?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Действия США в последнее время указывают на то, что Вашингтон намерен сделать все возможное, чтобы Тайвань не пошел по гонконгскому пути, не стал часть экономической и технологической системы. И американцы много говорят о том, что не допустят военного поглощения острова, но в то же время дают понять, что о мирном пути тоже речи быть не может. Согласны ли вы, что, как и с Украиной, где подавляли пророссийские политические силы, в случае с Тайванем КНР хотят оставить выбор: война или отказ от острова? Хотя сегодня мы видим достаточно мирную позицию Китайской Народной Республики в отношении Тайваня.

Сергей Агафонов, журналист-международник, востоковед (Россия):

Согласен с тем, что американцы хотят таким образом поступить. И не совсем согласен с тем, как обстоит все на самом деле. Дело в том, что в тех построениях, которые вы сейчас изложили, – действительно американцы это видят так. Но есть один большой изъян, который меняет всю картину. Изъян состоит в том, что в части Тайваня американцы рассматривают его как некий объект, с которым надо поступить так или иначе. Берется в расчет стратегическое положение острова, военный потенциал, все прочие прелести. Но абсолютно не берется в расчет, что происходит на самом Тайване, каковы желания, чаяния и возможности людей, которые там живут, а это 23 миллиона, какова специфика этого образования, совершенно уникального по природе, и о том, что он может внести коррективы своими самостоятельными действиями, которые поломают к чертовой матери всю эту красивую конструкцию, которую американцы нарисовали. С этой точки зрения вы спрашиваете, можно ли проводить аналогию с Украиной. Я думаю, нельзя, потому что американцы хотели бы сделать Украину дубль два. Но это абсолютно невозможно при тех реалиях, которые существуют на Тайване, его отношении с материком.

В принципе, историю развития этого острова и людей, которые там живут. Это отдельная вещь, абсолютно не связанная с американскими планами каким-то образом обустроить ситуацию в Восточной Азии. Мне кажется, что все разговоры и вся волна, которая идет насчет возможного вторжения Китая на Тайвань, – это все американские придумки, чтобы накалить атмосферу. Серьезного конфликта там не будет. Он не нужен Китаю. Самое главное – он не нужен Тайваню. Наиболее ярким примером того, что дело обстоит именно таким образом, могут служить местные выборы, которые состоялись в конце прошлого года на острове, на котором правящая партия демократии, которая исповедует сепаратистский подход. Потерпела сокрушительное поражение. То есть, несмотря на весь накал этой риторики, визит Нэнси Пелоси, который поставил регион на грань серьезного конфликта, избиратель сказал свое слово. Тайваньцы в конфликте не заинтересованы, окунаться в этот сепаратистский омут не намерены. Это, безусловно, надо иметь в виду.

Надежда Сасс:

Алексей, согласны ли вы с мнением эксперта? Мы понимаем, что провокации, цель которых – разжечь эту войну, у тех же США имеются.