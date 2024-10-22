Валентина Богатырёва: культура славянских народов будет достаточно серьёзно уважаться в БРИКС

К саммиту БРИКС в Казани в эти дни, без преувеличения, приковано внимание всего мира. Его называют одним из самых масштабных мероприятий года. В столицу Татарстана продолжают прибывать мировые лидеры. Там уже встретили президентов ЮАР и Китая, а также премьер-министров Индии и Эфиопии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:

Интересным представляется тот факт, что, как правило, это территории с серьезными запасами углеводородов. Это огромный экономический потенциал. Поэтому настоящей задачей, настоящей целью формирования любого интеграционного сообщества, в том числе БРИКС, является, конечно, экономический рост для всех стран-участниц. Ведь это не только экономическая подоплека, это достаточно серьезная платформа для противодействия социальным турбулентностям. Ведь на сегодняшний день мы видим, что навязываются абсолютно чуждые культуры на территориях, и объединение именно тех стран, которые сегодня являются странами-участницами БРИКС, свидетельствует о том, что наша культура, культура славянских народов, она будет достаточно серьезно уважаться в этом сообществе.