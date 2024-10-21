«На Западе поняли, что прозевали БРИКС» – политолог о предстоящем саммите организации

Сегодня БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят уже 10 стран. В 2024 году к сообществу присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Теперь на долю комьюнити суммарно приходится около 40 % населения планеты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. При этом блок еще готовится к расширению. Почти 30 государств выражают желание стать полноправным участником сообщества или получить статус партнера. Пополнить ряды может и Беларусь. Наша страна разделяет приоритеты БРИКС и цели сообщества, а главное – способы их достижения.

О том, что Беларусь заинтересована включиться в интеграционные процессы на пространстве БРИКС, Александр Лукашенко заявил еще минувшим летом. На совещании по международным вопросам было подтверждено, что Минск приглашен на предстоящий саммит. Исходя из растущей роли организации в построении нового, более справедливого и равноправного миропорядка, саммит станет заметным событием в международной жизни. Об ориентирах БРИКС напоминает девиз, выбранный для предстоящей встречи: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Планируется обсудить актуальные международные проблемы с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, взаимодействие стран БРИКС и Глобального Юга.

Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве России:

БРИКС – это один из ключевых современных геополитических центров притяжения и силы. Это, по факту, альтернативный центр западоцентричного мира, который как раз формируется преимущественно из государств Глобального Юга. Но, как мы знаем, к этой организации присматривается ряд государств, которых мы традиционно воспринимаем как часть Глобального Запада.

Ожидается, что участники саммита обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят три магистральных направления сотрудничества – в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. БРИКС вносит важный вклад в решение проблем глобального развития и наращивает свой политический и экономический вес. Успех сообщества становится поводом для критики со стороны Запада. Там иные подходы к формированию разного рода объединений. Но речь о равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве в организациях, контролируемых Вашингтоном, не идет.