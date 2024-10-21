«На Западе поняли, что прозевали БРИКС» – политолог о предстоящем саммите организации
Сегодня БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят уже 10 стран. В 2024 году к сообществу присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Теперь на долю комьюнити суммарно приходится около 40 % населения планеты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
При этом блок еще готовится к расширению. Почти 30 государств выражают желание стать полноправным участником сообщества или получить статус партнера. Пополнить ряды может и Беларусь. Наша страна разделяет приоритеты БРИКС и цели сообщества, а главное – способы их достижения.
О том, что Беларусь заинтересована включиться в интеграционные процессы на пространстве БРИКС, Александр Лукашенко заявил еще минувшим летом. На совещании по международным вопросам было подтверждено, что Минск приглашен на предстоящий саммит. Исходя из растущей роли организации в построении нового, более справедливого и равноправного миропорядка, саммит станет заметным событием в международной жизни. Об ориентирах БРИКС напоминает девиз, выбранный для предстоящей встречи: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Планируется обсудить актуальные международные проблемы с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, взаимодействие стран БРИКС и Глобального Юга.
Денис Денисов, эксперт Финансового университета при правительстве России:
БРИКС – это один из ключевых современных геополитических центров притяжения и силы. Это, по факту, альтернативный центр западоцентричного мира, который как раз формируется преимущественно из государств Глобального Юга. Но, как мы знаем, к этой организации присматривается ряд государств, которых мы традиционно воспринимаем как часть Глобального Запада.
Ожидается, что участники саммита обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят три магистральных направления сотрудничества – в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. БРИКС вносит важный вклад в решение проблем глобального развития и наращивает свой политический и экономический вес. Успех сообщества становится поводом для критики со стороны Запада. Там иные подходы к формированию разного рода объединений. Но речь о равноправии и взаимовыгодном сотрудничестве в организациях, контролируемых Вашингтоном, не идет.
Василий Колташов, политолог (Россия):
«Большая семерка» или как еще говорят США и их шестерка. Очень исполнительные, сверхдисциплинированные государства. Все, что Америка подумает, они уже готовы сделать. На Западе поняли, что они прозевали БРИКС. Сейчас на высшем уровне в США и Англии понимают, что когда-то они не смогли предотвратить образование БРИКС. Они вообще не поняли, что это не просто какие-то бессмысленные встречи руководителей больших экономик, а создание чего-то совершенно нового, вот этого они не поняли.
Страны, входящие в БРИКС, обладают огромными технологическими, финансовыми, человеческими и природными ресурсами. А на фоне возможного расширения сообщества его позиции на мировой арене будут только усиливаться.