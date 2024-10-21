Прямой эфир

Саммит БРИКС пройдёт в Казани 22-24 октября

21 октября 2024 06:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Формирование нового полюса силы. Главное политическое событие нынешней недели – саммит БРИКС. Межгосударственное объединение из десяти стран, на которые приходится около 40 % населения планеты и 30 % территории Земли, готовится к расширению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит БРИКС пройдёт в Казани 22-24 октября-2

О том, что Беларусь заинтересована включиться в интеграционные процессы на пространстве БРИКС, глава государства заявил еще минувшим летом. На совещании по международным вопросам было подтверждено, что Минск приглашен на саммит, который пройдет в Казани 22- 24 октября. Исходя из растущей роли организации в построении нового, более справедливого и равноправного миропорядка, саммит станет заметным событием в международной жизни. Известно, что участие в предстоящей встрече в столице Татарстана подтвердили 32 страны. При этом большинство из них представят руководители государств. Также будут присутствовать генеральные секретари ООН, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Они также станут свидетелями принятия судьбоносных для этой организации решений. Например, ожидается значительное увеличения стран – участников БРИКС.

# Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
«Это лишь вопрос времени». Грозит ли Евросоюзу распад? Мнение экспертов
20 октября 2024 19:19

«Это лишь вопрос времени». Грозит ли Евросоюзу распад? Мнение экспертов

Михайлов: Россия, добрая душа, отключила бы вентиль для Европы – они задохнулись бы ещё в 2023-м
20 октября 2024 19:15

Михайлов: Россия, добрая душа, отключила бы вентиль для Европы – они задохнулись бы ещё в 2023-м

Боровик: Вашингтон этот конфликт в Европе устраивает, они говорят – сожрите друг друга
20 октября 2024 19:07

Боровик: Вашингтон этот конфликт в Европе устраивает, они говорят – сожрите друг друга