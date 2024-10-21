Саммит БРИКС пройдёт в Казани 22-24 октября

О том, что Беларусь заинтересована включиться в интеграционные процессы на пространстве БРИКС, глава государства заявил еще минувшим летом. На совещании по международным вопросам было подтверждено, что Минск приглашен на саммит, который пройдет в Казани 22- 24 октября. Исходя из растущей роли организации в построении нового, более справедливого и равноправного миропорядка, саммит станет заметным событием в международной жизни. Известно, что участие в предстоящей встрече в столице Татарстана подтвердили 32 страны. При этом большинство из них представят руководители государств. Также будут присутствовать генеральные секретари ООН, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Они также станут свидетелями принятия судьбоносных для этой организации решений. Например, ожидается значительное увеличения стран – участников БРИКС.