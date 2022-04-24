«Это может стать тяжёлым дипломатическим ударом по США». О ситуации вокруг «Азовстали»

О ситуации, которая складывается вокруг «Азовстали». Штурм несколько раз откладывали, но не прекращались попытки вытащить «Азов» из мышеловки дипломатическим путем. Украина даже Папу Римского подключила к этому процессу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В итоге правительство Зеленского заявило, что готово на переговоры по Мариуполю вообще без предварительных условий.

Ольга Коршун, СТВ:

Почему в спасении «Азова» задействовали международный фактор? Дело в том, что сейчас неонацистские группировки получают поддержку в Европе. Их активно «отбеливают», то есть выставляют защитниками от русских. И «Азов» в этом плане должен стать прецедентом для пересмотра отношения к ультраправым во всей Европе, так как он создавался и финансировался именно для этой политической задачи.

В ЕС неонацисты и экстремисты находятся под жестким контролем, а вот в Украине они получили возможность существовать легально и вполне успешно. В будущем эти ультраправые группировки должны создать проамериканский костяк, который в интересах США взорвет Европейский союз изнутри. Но для этого радикальные группировки сперва необходимо «отмыть» от неонацизма, то есть, с одной стороны, полностью сохранить символизм и традицию таких движений, а с другой стороны, доказать, что «Азов» и ему подобные не такие уж плохие.