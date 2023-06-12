Как зарождался тайваньский конфликт? Рассказываем историю, которой более 70 лет
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Конфликт между Китаем и Тайванем длится уже более 70 лет. В 1949 году национальная правительственная партия Гоминьдан проиграла гражданскую войну Коммунистической партии Китая под руководством Мао Цзэдуна. После поражения глава Гоминьдан Чан Кайши вместе со своими сторонниками бежал на Тайвань. Он и еще около полутора миллионов человек учредили там правительство в изгнании. Чан Кайши назвал подвластную ему территорию Китайской Республикой и правил ей следующие 25 лет.
Начиная с 2000-х, власть на Тайване начала меняться. Впервые президентом стал политик не из партии Гоминьдан. Почти восемь лет островом правила Демократическая прогрессивная партия, которая открыто выступала за провозглашение отдельного государства, в то время как сторонники Гоминьдана были не против воссоединиться с Китаем. Поэтому до 2016 года конфликт Китая и Тайваня представлял то тлеющий, то ненадолго вспыхивающий огонек. В зависимости от того, какая партия приходила к власти. Однако все изменилось во время президентства Цай Инвэнь.
Цай Инвэнь, президент Тайваня:
Люди Тайваня своими действиями продемонстрировали миру, что мы как свободный и демократичный народ будем защищать свою свободу, демократию и образ жизни. Каждый из нас принял в этом непосредственное участие. Мои дорогие тайваньцы, вы это сделали.
Инвэнь представляет Демократическую прогрессивную партию и вот уже около семи лет выступает за независимость острова. Но дело не только в нынешней власти Тайваня. С новой силой конфликт разгорелся лишь при помощи США. Штаты проявляют интерес к острову еще со времен холодной войны. И если тогда Тайбэй не должен был достаться СССР, то сегодня Вашингтон использует Тайвань в качестве давления на Китай.
Как считают многие военные эксперты, именно раздробленность и внутренние конфликты смогут достаточно ослабить Китай, чтобы Штаты могли его подчинить. Однако и тут Вашингтон хитрит. В надежде победить при любых обстоятельствах Америка постоянно меняет показания, то обещая придерживаться политики одного Китая и не вмешиваться в дела острова, то угрожая Китаю ответом в случае нападения на остров.
Джо Байден, президент США:
Мы согласны с тем, что подписали много лет назад и что существует политика одного Китая, а Тайвань сам решает вопрос о своей независимости. Мы не поощряем их независимость. Это их решение.
А вот еще одно заявление Байдена.
– Войска США, американцы и американки, будут защищать Тайвань?
– Да.
Такие заявления главы Белого дома и прямое вмешательство во внутренние дела Китая осудили в Минске. Как заявил Александр Лукашенко, действия по усилению напряженности вокруг островного государства недопустимы.
Александр Лукашенко: «Китай стал глобальной державой. Без Китая сегодня невозможно решить ни один вопрос» – подробности здесь.
Как считают многие эксперты, сегодня Тайвань представляет собой горячую точку, где может вспыхнуть военный конфликт между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой – двумя сверхдержавами, обладающими ядерным оружием.
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