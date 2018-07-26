Каким требованиям должен соответствовать госслужащий и как привлечь самых лучших и опытных управленцев?

Новости Беларуси. 26 июля во Дворце Независимости в центре внимания была тема, от которой напрямую зависит благополучие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об управленцах. Эффективность их работы влияет почти на все. От чистоты и безопасности на улицах до притока иностранных инвестиций в страну. Поэтому Президент так много внимания уделяет кадровым вопросам. Отсутствие контроля за чиновниками порождает коррупцию. Во-первых. А во-вторых, чиновники работают с простыми людьми. И когда глава государства говорит о чиновнике, речь идет о и человеке, который с ними сталкивается по работе или в жизни. В общем, важно, чтобы для госслужащего кресло в кабинете, не стало его «малой родиной», и он не забывал об ответственности за порученные дела и интересы страны.

Молодой и амбициозный. Именно так говорят про таких руководителей, как Артем Цуран. Ему нет и 40, а он уже возглавляет крупнейший район столицы. Во Фрунзенском проживает примерно 460 тысяч человек. При этом руководитель опытный: борется с нелегальной торговлей, да и свой родной район «украшает»: новыми школами, садами, торговыми центрами. А еще талантливых подмечает сразу.

На этой доске почета – самая перспективная молодежь района и, возможно, кадровый резерв. А чтобы видеть перспективы, причем в самых разных сферах – от строительства до медицины, необходим профессионализм и постоянная работа над собой. Тем более, требования к госслужащим с каждым годом растут.

Артем Цуран, глава администрации Фрунзенского района Минска

Необходимо непрерывно повышать свой уровень в плане теоретическом, ну и, конечно, честность и открытость. Без этого на госслужбе тоже никак.

Анастасия Иванникова, СТВ:

За последние годы в Беларуси проведена оптимизация численности госслужащих. В итоге количество сократилось на четверть и составляет 37 тысяч. Цифра оптимальна. Мы в числе стран с наименьшим количеством чиновников. Для сравнения в России – их около миллиона, а значит на 1 чиновника приходится 140 граждан, а в Китае – 70 миллионов, значит на 1 чиновника приходится 19 человек.

В свое время к оптимизации госаппарата у нас подошли не просто как к механическому сокращению численности, а как к рациональному пересмотру функций, исключению их дублирования. Это уж точно та сфера, в которой определяет все отнюдь не количество.

Должен быть «необходимый минимум», но вот работать он обязан эффективно. Неудивительно, что к специалистам здесь требования серьезные. Как раз о том, что именно жесткие требования к госслужащим выходят на первый план и лишь потом уже нужно говорить о повышении престижа такой работы и каких-либо бонусах, еще в начале совещания подчеркнет Президент.

Нужно не просто отлично знать свое дело, быть профессионалом, моральные качества тоже определяют многое. Да и без личной мотивации не обойтись. Зачастую на плечах госслужащих – реализация масштабных проектов, строительство новых объектов и это далеко не все.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это должны быть специалисты, обладающие широким кругозором, способные определять стратегические задачи и правильно оценивать последствия принимаемых решений. Но прежде всего госслужащий – человек с высочайшими моральными качествами. В госаппарате не должно быть и намека на коррупционные проявления. Я думаю, не только вы, весь народ видит мою политику в этом плане, При том здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. Об этом я говорю постоянно, и это краеугольный камень любой моей президентской кампании.

В госорганах наблюдается негативная тенденция, когда подбор кандидатов на вакантные должности затягивается на месяцы, а то и годы. Поэтому важно решить, как именно привлечь в данную сферу самых лучших и опытных управленцев. Было поручено правительству внести соответствующие предложения, направленные на то, чтобы работа в госаппарате была почетной и привлекательной.

Как раз по заслугам раздаваться будут и медали. К примеру, обсуждали на совещании целесообразность учреждения награды «За безупречную государственную службу». Наш Президент не против. Кто их получит? Планка высокая. Все требования намерены свести в единый комплексный документ.

Кодекс государственного служащего хотят разработать в Беларуси Ждать нужно либо кодекс, либо устав. А вот ознакомиться с ним сможет каждый белорус. Даже тот, кто не имеет никакого отношения к госслужбе. Благодаря такому подходу подбор специалистов в госаппарат станет более прозрачным и справедливым. Да и каждый сможет в буквальном смысле «прочувствовать» всю ответственность. Вступить в силу документ должен уже с нового года. Кроме того, возможны и правки в «Закон о государственной службе». В ближайшее время создана будет рабочая группа, к примеру, из ученых, которая внесет свои предложения.

Кочанова о кодексе госслужащих: Будет создана рабочая группа, в которую войдут представители не из числа госслужащих Сегодня в стране проводится масштабная кадровая работа. О том, как заинтересовать и подготовить молодых специалистов, во Дворце Независимости говорили еще 24 июля. Тогда Александр Лукашенко принимал с докладом ректора Академии управления. Это по сути кузница тех самых кадров. Уже сегодня акцент сместился на жесткие требования к тем, кто приходит на работу. Отвечая на вопросы журналистов, Наталья Кочанова не скрывает: все требования ей понятны, госслужба сродни службе военной. Честность, порядочность и ответственность – критерии №1.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Сегодня подобрать того человека, который взял бы на себя такую ответственность – принимать решение, работать с людьми ответственно, качественно. Не каждый готов сегодня на это. Мне это понятно, потому что основная задача Администрации Президента – это подбор и расстановка кадров. Мы видим, что сегодня это не просто, люди должны быть подготовленными.

Ту самую ответственность, как никто другой, чувствует и Андрей Киблов. Председатель Могилевского городского совета депутатов уверен: каждый чиновник работает именно для людей. Позицию нового руководителя жители этого частного сектора в Могилеве прочувствовали на себе. Теперь даже после больших дождей здесь все дороги открыты. А ведь решить проблему не могли четыре года.

Виталий Гордеев, председатель уличного комитета:

Теперь с председателем горсовета мы можем поговорить напрямую и решить все вопросы.

В горсовет Андрей Киблов пришел в 2018 году, до этого 15 лет проработал в коммунальной сфере. Поэтому знает все проблемы ЖКХ изнутри. Уверен: серьезные требования к госслужащим должны быть не просто прописаны в отдельном документе, высокую планку каждый обязан ставить себе сам.

Андрей Киблов, председатель Могилевского городского совета депутатов:

Эти люди должны быть самоорганизованными, быть образованными и всегда стремиться к самосовершенствованию.