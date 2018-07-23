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Вопросы торговли и международная повестка. Телефонный разговор президентов Беларуси и России состоялся 23 июля

23 июля 2018 13:34
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Новости Беларуси. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 23 июля по инициативе российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лидеры обсудили комплекс вопросов. В центре внимания – экономика, речь в частности шла о расширении торгового сотрудничества. Стороны договорились продолжить работу для сохранения позитивной динамики. Сотрудничество в формате ЕАЭС – еще одна из тем разговора.

Александр Лукашенко и Владимир Путин отдельно остановились на реализации достигнутых ранее договоренностей. Кроме этого, лидеры рассмотрели международную повестку дня. Подробно были обсуждены российско-американские отношения. Неделю назад состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский лидер проинформировал Александра Лукашенко о нюансах переговоров. Среди основных вопросов – контроль над вооружениями и продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Более детально обсудить весь спектр двусторонних отношений Президенты Беларуси и России планируют во время личной встречи. Она может состояться уже в ближайшее время в Сочи. Посетить Россию Александра Лукашенко пригласил Владимир Путин.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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