Кодекс государственного служащего хотят разработать в Беларуси

Новости Беларуси. От профессионализма управленческих кадров во многом зависит благосостояние народа. Об этом 26 июля заявил Президент во время совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в начале разговора глава государства подчеркнул: к работе госслужащих предъявляются самые высокие требования, а уже после можно говорить о престиже профессии и неких мотивационных бонусах. В таком ключе обсуждали внесение изменений в закон о государственной службе и создание дополнительных документов. Возможно, это будет устав или кодекс, который станет своеобразным сводом правил и требований для госслужащего. С документом сможет ознакомиться любой белорус. А такой подход к подбору специалистов в госаппарат станет более прозрачным и справедливым. Одно из предложений, озвученных на совещании, касалось учреждения медали «За безупречную государственную службу». Президент не против такой инициативы. Но Александр Лукашенко подчеркивает, что госслужбу по уровню ответственности и профессионализма можно приравнять к военной. А к чиновникам будут предъявлять самые высокие требования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я абсолютно не возражаю. У нас военные имеют соответствующую медаль. Если государственные служащие будут приравнены не только к военным, и вы мне на стол положите соответствующий устав, обязательства, которые они на себя принимают, поступая на госслужбу. И это будет чуть выше, чем военные, потому что госслужба должны быть в этом перечне №1, потом военные и так далее. Поэтому требования, которые будут предъявляться к государственным служащим, должны быть наивысшие.

Еще раз хочу подчеркнуть, чтобы понимали вы и понимало нас наше общество. Речь не идет сегодня о раздаче каких-то премиальных и подарков. Речь не об этом. Речь должна идти о том, какие требования в каких нормативно-правовых актах должны предъявляться к государственному служащему.

Если это будет, как у военных, соответствующий устав – хорошо, пусть будет устав. Но люди и общество должны видеть, что Президент этим самым предъявляет жесточайшее требование к государственным служащим. А за это им полагается: это, это и это. За нарушение уходишь с должности, идешь в тюрьму, за эти нарушения – туда, сюда. Люди должны это все понимать и не оценивать это, как некий шаг для того, чтобы мы сами себе улучшили жизнь, увеличив тем самым денежные довольствия. Этого быть не должно. Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять. А затем коврижки. «Выбрать самых достойных для дальнейшего обучения». Геннадий Пальчик о вступительной кампании в Академии управления