В Санкт-Петербурге 26 июля состоится заседание Евразийского межправительственного совета

26 июля они соберутся в Санкт-Петербурге на заседание Евразийского межправительственного совета. В центре внимания сторон также взаимодействие в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества. Будет проанализирована и нормативно-правовая база ЕАЭС.