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В Санкт-Петербурге 26 июля состоится заседание Евразийского межправительственного совета

26 июля 2018 06:27
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Новости Беларуси. Цифровую трансформацию Евразийского экономического союза обсудят главы правительств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Санкт-Петербурге 26 июля состоится заседание Евразийского межправительственного совета-1

26 июля они соберутся в Санкт-Петербурге на заседание Евразийского межправительственного совета. В центре внимания сторон также взаимодействие в сферах энергетики и транспорта, промышленной кооперации и таможенного сотрудничества. Будет проанализирована и нормативно-правовая база ЕАЭС.

# Международная политика # Фотофакт

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