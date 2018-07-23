«Этот визит поможет нам сделать границу более прозрачной» – Посол Польши, посещая Гродно

Новости Беларуси. Сократить очереди на границе и развивать туризм. Польша заинтересована в расширении сотрудничества с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом во время визита в Гродно заявил Посол Польши в нашей стране.

Артур Михальски дал высокую оценку безвизовому режиму для жителей Евросоюза, который действует в Беларуси. Глава дипмиссии не исключил, что польское руководство захочет сделать ответный шаг. Ведь вопрос быстрого и комфортного пересечения границы здесь особенно актуален.

Артур Михальски, Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси:

Был тоже в Бресте, где был недавно наш министр транспорта, инфраструктуры, встречался с белорусским министром. Они подписали договор насчет технического обеспечения границ, мостов.

Я думаю, что этот визит поможет нам сделать границу более прозрачной, чтобы больше белорусов могло в комфортных условиях пересекать границу, приезжать в Польшу, и наоборот, чтоб поляки тоже могли приезжать сюда.

Сейчас Артур Михальски знакомится с возможностями Беларуси. В поиске точек соприкосновения между нашими странами Посол уже посетил Пинск, Брест и Новогрудок.