Какие договорённости достигнуты – подводим итоги визита в Беларусь главы правительства Азербайджана

Фраза «будем с хлебом» в самом широком ее прочтении в современных геополитических реалиях вопрос не только грамотной внутренней политики, но и эффективный рычаг для отношений межгосударственных. И тандем Минска и Баку – тому подтверждение. Беларусь и Азербайджан нашли общий знаменатель не только в едином взгляде на международные проблемы, но в вопросах самых житейских – например, сельском хозяйстве, рассказали в программе «Новости 24» на СТВ.

Впрочем, во время официального визита премьер-министра Азербайджана, который завершился сегодня, 4 октября, удалось обсудить весь спектр экономического взаимодействия: и поставки продуктов питания, и производство техники. Здесь два государства «вывели» формулу наиболее выгодного сотрудничества. Алина Мычко о новых перспективах.

У белорусско-азербайджанских отношений – прочный фундамент. В его основе – промышленность. Сегодня главы правительств двух стран посетили Минский автомобильный завод. Оценили потенциал и решили – время расширять горизонты. В 2024 году в Гянджи запустят совместное производство коммунальных и аварийно-спасательных машин. Такая локализация позволит существенно снизить стоимость техники.

Валерий Иванкович, директор ОАО «Минский автомобильный завод» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Это большой проект, который мы с аварийно-спасательными службами Азербайджана начали еще в рамках визита главы государства в Республику Азербайджан. И вот он начал действительно работать. Мы совместно с компанией «Пожснаб» начинаем поставлять шасси и комплектующие. Прямо сейчас компания «Пожснаб» подготавливает, выстраивает единую технологию и отправляет на «Гянджинский автомобильный завод».

Востребован у партнеров и наш опыт в сфере строительства. Белорусские специалисты возведут агрогородок на 420 семей в Карабахе по образцу микрорайона «Новая околица». Здесь представлены около 20 типов коттеджей разного дизайна. Создать такой поселок для людей, без бюрократии, волокиты и лишних затрат – поручение Президента нашей страны. Проект гостей впечатлил – сегодня их ознакомили с основными особенностями. Александр Ефимов: товарооборот предприятий с Азербайджаном неуклонно растет – подробности здесь.