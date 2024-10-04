Макрон заявил, что Евросоюз движется к распаду
Не только Польша оказалась неспособна решить свои внутренние проблемы. Общеевропейской тенденцией стала стагнация промышленного сектора. Проблема стоит так остро, что говорить об этом начали даже на высшем уровне, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз движется в направлении распада. Это станет неизбежным, если производство не вернет прежние позиции, тогда товары окончательно потеряют конкурентоспособность.
По некоторым подсчетам, Брюсселю необходимо более 800 миллиардов евро ежегодных инвестиций, чтобы просто оставаться на плаву. Однако таких денег сейчас нет, а появятся ли они в будущем – вопрос открытый. Масштабы кризиса плачевно впечатляющи: Германия, ведущая экономика Евросоюза, вошла в состояние рецессии.
Немецкие компании массово переносят фабрики за границу, а объемы продаж падают до исторических минимумов. Автоиндустрия ФРГ в 2024 году терпит огромные убытки, даже хуже, чем во время пандемии коронавируса. Из-за потери выручки заводы массово сокращают сотрудников. Заработка лишились тысячи людей. Однако пока Берлин глубоко не вникает в суть проблемы, оставляя собственных граждан на произвол судьбы.