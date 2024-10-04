Макрон заявил, что Евросоюз движется к распаду

Не только Польша оказалась неспособна решить свои внутренние проблемы. Общеевропейской тенденцией стала стагнация промышленного сектора. Проблема стоит так остро, что говорить об этом начали даже на высшем уровне, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз движется в направлении распада. Это станет неизбежным, если производство не вернет прежние позиции, тогда товары окончательно потеряют конкурентоспособность.

По некоторым подсчетам, Брюсселю необходимо более 800 миллиардов евро ежегодных инвестиций, чтобы просто оставаться на плаву. Однако таких денег сейчас нет, а появятся ли они в будущем – вопрос открытый. Масштабы кризиса плачевно впечатляющи: Германия, ведущая экономика Евросоюза, вошла в состояние рецессии.