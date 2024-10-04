Прямой эфир

Макрон заявил, что Евросоюз движется к распаду

04 октября 2024 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не только Польша оказалась неспособна решить свои внутренние проблемы. Общеевропейской тенденцией стала стагнация промышленного сектора. Проблема стоит так остро, что говорить об этом начали даже на высшем уровне, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Макрон заявил, что Евросоюз движется к распаду-2

Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз движется в направлении распада. Это станет неизбежным, если производство не вернет прежние позиции, тогда товары окончательно потеряют конкурентоспособность.

Макрон заявил, что Евросоюз движется к распаду-4

По некоторым подсчетам, Брюсселю необходимо более 800 миллиардов евро ежегодных инвестиций, чтобы просто оставаться на плаву. Однако таких денег сейчас нет, а появятся ли они в будущем – вопрос открытый. Масштабы кризиса плачевно впечатляющи: Германия, ведущая экономика Евросоюза, вошла в состояние рецессии.

Макрон заявил, что Евросоюз движется к распаду-6

Немецкие компании массово переносят фабрики за границу, а объемы продаж падают до исторических минимумов. Автоиндустрия ФРГ в 2024 году терпит огромные убытки, даже хуже, чем во время пандемии коронавируса. Из-за потери выручки заводы массово сокращают сотрудников. Заработка лишились тысячи людей. Однако пока Берлин глубоко не вникает в суть проблемы, оставляя собственных граждан на произвол судьбы.

# Эммануэль Макрон # Кризис в ЕС

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: война – это катастрофа! Мы делаем всё, чтобы мирно закончилось там
04 октября 2024 14:58

Лукашенко: война – это катастрофа! Мы делаем всё, чтобы мирно закончилось там

Максим Рыженков прокомментировал обращение Литвы в МУС по поводу Беларуси
03 октября 2024 16:13

Максим Рыженков прокомментировал обращение Литвы в МУС по поводу Беларуси

«Раз Ильхам говорит, значит будем!» Президент Азербайджана пригласил Лукашенко на климатический саммит в Баку
03 октября 2024 16:05

«Раз Ильхам говорит, значит будем!» Президент Азербайджана пригласил Лукашенко на климатический саммит в Баку