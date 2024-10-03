Максим Рыженков прокомментировал обращение Литвы в МУС по поводу Беларуси

Литовские власти продолжают провокации в отношении Минска. Вильнюс совершил очередную антибелорусскую политическую акцию, обратившись в Международный уголовный суд по поводу Беларуси. Об этом, общаясь с журналистами, заявил министр иностранных дел нашей страны Максим Рыженков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отметил, что уходящая литовская администрация, которая давно использует самые грязные и противоречащие международному праву методы работы, решила задействовать контролируемые Западом судебные инстанции. В ответ глава МИД сообщил, что позиция Минска, о которой заявлялось в обвинениях, получила множество положительных откликов среди жителей Литвы, которые устали от недальновидного и вредного курса Вильнюса в отношении Беларуси.

Но подобные планы не стали чем-то неожиданным. Президент Александр Лукашенко открыто высказывался о литовском вопросе, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня народного единства. Несмотря на все усилия Вильнюса разорвать связи между двумя странами, Беларусь не перестает призывать соседей к благоразумию и адекватности, подчеркнул дипломат.