Александр Ефимов: товарооборот предприятий с Азербайджаном неуклонно растёт

От промышленности и строительства – до АПК и поставок продуктов. По итогам визита премьер-министра Азербайджана Али Асадова в нашу страну – заключен целый ряд взаимовыгодных договоренностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фундаментом взаимодействия в экономической сфере остается промышленность. Наша техника очень востребована у партнеров. Так, более 80 % тракторов в селах Азербайджана – белорусские. Сегодня, 4 октября, главы правительств двух стран посетили МАЗ. Оценили потенциал и решили – время расширять горизонты. В 2024 году на территории Гянджи запустят линейку коммунальных и аварийно-спасательных машин. Локализация производства позволит существенно снизить конечную стоимость техники. Внимание также ее обслуживанию. Достигнуты договоренности по созданию в Азербайджане мультибрендового сервисного центра. Его филиалы появятся по всей стране.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

Сервис – это главное. Первую машину может продать продавец, вторую, третью, конечно же, это наше качественное обслуживание. Мы за этим очень пристально следим и все вопросы, связанные с обслуживанием нашей продукции, конечно, также будут решены. В целом, оцениваем состоявшийся визит очень высоко. Товарооборот предприятий системы Минпрома с Азербайджаном последние четыре года неуклонно растет, показав в прошлом году рекордные темпы. В текущем году мы ожидаем очередного прироста.