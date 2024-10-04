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Лукашенко: война – это катастрофа! Мы делаем всё, чтобы мирно закончилось там

04 октября 2024 14:58
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Усилить поддержку строительства жилья на селе пообещал глава государства. Вопрос социального развития небольших населенных пунктов наряду с АПК стал одним из центральных в ходе рабочей поездки Президента в Брестскую область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Не обошли стороной и тему напряженной обстановки вокруг Беларуси. Как подчеркнул Президент, сегодня главное не пропустить неожиданный удар. Именно поэтому на южных рубежах сосредоточены военнослужащие. Это ответ на действия украинской стороны.

Лукашенко: война – это катастрофа! Мы делаем всё, чтобы мирно закончилось там-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что такое война? Это катастрофа. Это катастрофа! Я это прекрасно понимаю, как человек, немало прослуживший в армии, в разных условиях учения проходил. Я не хочу, чтобы была война, и поэтому мы делаем все для того, чтобы мирно закончилось там.

Президент рассказал, что по определенным каналам контакты с украинцами поддерживаются. Обсуждаются и гуманитарные вопросы, например, оздоровление детей. К сожалению, политика для Украины важнее. Белорусов Александр Лукашенко заверил, мы делаем все, чтобы не обострять ситуацию. Воевать – не в наших интересах.

# Александр Лукашенко # Международная политика

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