Лукашенко: война – это катастрофа! Мы делаем всё, чтобы мирно закончилось там

Усилить поддержку строительства жилья на селе пообещал глава государства. Вопрос социального развития небольших населенных пунктов наряду с АПК стал одним из центральных в ходе рабочей поездки Президента в Брестскую область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не обошли стороной и тему напряженной обстановки вокруг Беларуси. Как подчеркнул Президент, сегодня главное не пропустить неожиданный удар. Именно поэтому на южных рубежах сосредоточены военнослужащие. Это ответ на действия украинской стороны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что такое война? Это катастрофа. Это катастрофа! Я это прекрасно понимаю, как человек, немало прослуживший в армии, в разных условиях учения проходил. Я не хочу, чтобы была война, и поэтому мы делаем все для того, чтобы мирно закончилось там.
Президент рассказал, что по определенным каналам контакты с украинцами поддерживаются. Обсуждаются и гуманитарные вопросы, например, оздоровление детей. К сожалению, политика для Украины важнее. Белорусов Александр Лукашенко заверил, мы делаем все, чтобы не обострять ситуацию. Воевать – не в наших интересах.