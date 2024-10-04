Лукашенко: война – это катастрофа! Мы делаем всё, чтобы мирно закончилось там

Усилить поддержку строительства жилья на селе пообещал глава государства. Вопрос социального развития небольших населенных пунктов наряду с АПК стал одним из центральных в ходе рабочей поездки Президента в Брестскую область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обошли стороной и тему напряженной обстановки вокруг Беларуси. Как подчеркнул Президент, сегодня главное не пропустить неожиданный удар. Именно поэтому на южных рубежах сосредоточены военнослужащие. Это ответ на действия украинской стороны.