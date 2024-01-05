Как Запад планирует разворачивать белорусское направление? Два сценария от Андрея Лазуткина

Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок, СТВ:
Понятно, что русские войска теснят. Мы видим Авдеевку, Марьинку, всю ситуацию на линии фронта. По всей линии фронта русские идут, русские теснят, русские побеждают. Когда киевский, бандеровский режим терпит поражение, он готов на любые провокации. Одна из задач Запада – втянуть Беларусь в противостояние, увеличить линию фронта еще на тысячу километров.
Андрей Лазуткин, политолог:
Они проводили сходку наших националистов в Киеве. И мы знаем два сценария, как они могут разворачивать это белорусское направление. Первый сценарий – то, что вы рассказали: некая провокация, которая должна перерасти в какие-то бои в каком-то районе, и параллельно должна происходить в республике смена власти. Как это сделать, они точно не знают. Но людей, которые там воюют, на Украине, сегодня, наши вот эти националисты, они готовят именно к такому развитию событий. Когда это будет, как это будет им не сообщают, но некая моральная подготовка проводится. Второй сценарий, конечно, более реальный. Их задача сегодня – локализовать эту линию фронта на более ограниченной территории. То есть Запорожье – да, Харьков – да, и, конечно, ЛНР и ДНР. Если раньше АТО велось в ЛДНР, вот оно немного расширилось, и так мы будем воевать следующий год. Это то, что украинское командование предполагает из личных сил и средств. Поэтому оба сценария не исключают друг друга, если они это делали летом, например, когда происходили заходы на Белгородскую область, они же это все могут повторить, даже сидя в обороне. Конечно, они будут принимать решения, исходя из выборов в Штатах, какие они там задачи получат от британцев, американцев, но то, что мы видим уже с начала года, вот эти удары по Белгороду, видимо, это заявка. Да, мы готовы сопротивляться.
Более того, мы с вами много и про Донецк говорили, вы приглашали людей нас стрим, тактика применяется та же самая, которая была у них под Донецком. Как только происходит продвижение в сторону Харькова, начинаются удары по Белгороду. Точно так же они держали под Марьинку и под Авдеевкой линию фронта последние 8 лет. Эту тактику сегодня уже распространяют на Харьковскую область.
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