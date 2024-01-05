Как Запад планирует разворачивать белорусское направление? Два сценария от Андрея Лазуткина

Андрей Лазуткин, политолог:

Они проводили сходку наших националистов в Киеве. И мы знаем два сценария, как они могут разворачивать это белорусское направление. Первый сценарий – то, что вы рассказали: некая провокация, которая должна перерасти в какие-то бои в каком-то районе, и параллельно должна происходить в республике смена власти. Как это сделать, они точно не знают. Но людей, которые там воюют, на Украине, сегодня, наши вот эти националисты, они готовят именно к такому развитию событий. Когда это будет, как это будет им не сообщают, но некая моральная подготовка проводится. Второй сценарий, конечно, более реальный. Их задача сегодня – локализовать эту линию фронта на более ограниченной территории. То есть Запорожье – да, Харьков – да, и, конечно, ЛНР и ДНР. Если раньше АТО велось в ЛДНР, вот оно немного расширилось, и так мы будем воевать следующий год. Это то, что украинское командование предполагает из личных сил и средств. Поэтому оба сценария не исключают друг друга, если они это делали летом, например, когда происходили заходы на Белгородскую область, они же это все могут повторить, даже сидя в обороне. Конечно, они будут принимать решения, исходя из выборов в Штатах, какие они там задачи получат от британцев, американцев, но то, что мы видим уже с начала года, вот эти удары по Белгороду, видимо, это заявка. Да, мы готовы сопротивляться.

Более того, мы с вами много и про Донецк говорили, вы приглашали людей нас стрим, тактика применяется та же самая, которая была у них под Донецком. Как только происходит продвижение в сторону Харькова, начинаются удары по Белгороду. Точно так же они держали под Марьинку и под Авдеевкой линию фронта последние 8 лет. Эту тактику сегодня уже распространяют на Харьковскую область.



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