Как преодолеть торговые барьеры и сблизить финансовые и энергетические рынки? Итоги саммита ЕАЭС в Ереване

Новости Беларуси. Анализируя итоги прошедшего на неделе Высшего Евразийского экономического совета, самая частая тема, которая поднималась на таких вот заседаниях в течение 5 лет с момента подписания договора о ЕАЭС, не звучала чаще, чем необходимость снятия барьеров в торговле товарами и услугами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теми или иными словами, но главы всех государств говорили о том, что барьеры, препятствия нивелируют саму суть экономического интеграционного объединения. Ведь можно подписывать сколько угодно соглашений о зонах свободной торговли с третьими странами, принимать новых наблюдателей и даже участников Союза, он не будет работать так, как должен. Потому что барьеры не дают развиваться единому рынку. Лидеры это понимают и говорят об этом. Но воз и ныне там. Почему?

Потому что получение краткосрочной выгоды важнее видения перспектив? Потому что национальные интересы превалируют над интеграционными? И даже не всегда национальные – чаще интересы отдельных товаропроизводителей. И вот тут еще один вопрос: действительно, а не пора ли в экономических вопросах проявить волю политическую? Как раз об этом и говорил Александр Лукашенко в своем выступлении. Но, конечно, не только об этом. Все подробности саммита – в материале корреспондента Ольги Коршун.

Вообще, со вступлением Армении и Беларуси в ЕАЭС торговый диалог проходит легче. Упростились те же таможенные процедуры. Еще один шаг на этом пути на неделе политики сделали в Ереване, где проходил саммит Евразийского экономического союза. В столице Армении вся интеграционная пятерка.

Таким составом политики собираются несколько раз в год. Работы в Союзе – хоть отбавляй. А камень преткновения, который уже набил оскомину, – барьеры и изъятия в торговле. На это обращает внимание практически на каждом саммите Президент Беларуси. Евразийская экономическая комиссия даже ведет специальную летопись, фиксируя препятствия в так называемой белой книге. Но от этого их меньше не становится. Александр Лукашенко выступил с рядом инициатив на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване

Чтобы приблизить эти цели, Александр Лукашенко предлагает подтянуть финансовую сферу, ускорить межбанковские операции, признать цифровые подписи. На новый уровень поможет выйти Союзу Концепция формирования общего финансового рынка, которую утвердили на саммите. Она предусматривает гармонизацию законов и в итоге создание единого центра управления финансами. Как известно, деньги любят счет. Никол Пашинян предложил по максимуму использовать в расчетах национальные валюты. Это снизит зависимость ЕАЭС от курса доллара и евро и сделает его более устойчивым к финансовым потрясением извне. Уже в 2019году из-за нестабильности на внешних рынках мы несем значительные потери.

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

В текущем году мы наблюдаем сокращение товарооборота. По итогам первого полугодия 2019 года товарооборот ЕАЭС с третьими странами сократился на 2 %. Взаимная торговля стран Союза сократилась более чем на 5 %, до 28 миллиардов долларов.

А еще партнеры работают над созданием единого энергетического рынка. Сейчас национальные законодательства в этой сфере приводят к общему знаменателю. «Надо снимать барьеры». Завершился саммит ЕАЭС: что обсуждали за круглым столом





Владимир Путин, президент России:

Общее электроэнергетическое пространство должно быть сформировано одновременно с созданием союзных рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2025 году. В первую очередь нужно завершить процесс унификации законодательств государств-членов в сфере поставки и транспортировки газа. Следует и далее наращивать сотрудничество государств ЕврАзЭС в сфере цифровой экономики.

Одним словом, работы в Союзе хватает. И действительно есть сложности, отмечает Арташес Гегамян. Бывший мер Еревана и экс-депутат парламента изучил ЕАЭС вдоль и поперек, посвятил ему немало книг. Да, быстрого восхождения на интеграционный Арарат ждать не стоит. Но и Союзы не сразу строились.

Арташес Гегамян, политик (Армения):

Если вспомним, как создавался ЕС, в течение десятилетий было становление межгосударственного объедени\. А у нас 4-летняя история. И хотим, чтобы все на мази было. Так не бывает. Да, будут проблемы и обиды. В частности, белорусская и армянская стороны торопятся с созданием единого энергетического рынка. Это сулит выгоды. Все это надо шлифовать и торопиться не спеша.

Ольга Коршун, корреспондент:

Эта лестница в самом центре Еревана. 675 ступеней. Большой и сложный путь. Но дорогу осилит идущий.

Это как раз ситуация о ЕАЭС. Объединение молодое, всего 5 лет. Еще много ступеней интеграции впереди. Этот путь немного легче, когда видишь горизонты. От таких перспектив дух захватывает.

Перспективы ЕАЭС хорошо видны на расстоянии. Это подтверждает участие в саммите президента Ирана и премьер-министра Сингапура. С этими странами Евразийский экономический союз будет торговать на особых условиях.

С Ираном соглашение о зоне свободной торговли вступит в силу уже в этом месяце. А с Сингапуром подобный документ подписали прямо во время форума.

Сингапур за быстрый экономический скачок называют «азиатским тигром». Страна с одним из самых высоких в мире ВВП на душу населения. Иран – крупнейшая экономика в исламском мире после Турции. Входит в топ богатейших стран Азии. Перспективы сотрудничества с ними легко просматриваются даже из Минска.

Вадим Боровик, политолог:

Сингапур проявляет интерес, что говорит о том, что оно действительно представляет интерес. Это огромный рынок. Мы имеем серьезные наработки, особенно технологии в сфере космонавтики, в военной отрасли, мы можем быть интересны для наших партнеров, в том числе и для Сингапура.