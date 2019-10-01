Александр Лукашенко выступил с рядом инициатив на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване

Новости Беларуси. Для ликвидации барьеров в ЕАЭС необходимо принять политическое решение. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 октября в Ереване, где проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Беларусь предлагает активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом и странами дальней дуги, где наши товары и услуги пока еще мало узнаваемы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предлагаем Евразийскому банку развития подключится к этому направлению, а председателя правления банка просим рассмотреть такую возможность. Нашим национальным банкам развития и другим финансовым учреждениям также стоит поискать формы для более плотного взаимодействия как внутри союза, так и на внешнем контуре.

Сегодня мы утвердили концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, заложив основу для обеспечения свободного движения капитала и услуг. Организация такого рынка должна быть сопряжена с цифровизацией: это позволит развивать передовые финансовые технологии и сделать доступнее весь спектр подобных услуг. Нам, безусловно, будет полезен взаимный обмен опытом в данной области.

В ЕАЭС немало сделано для цифровой трансформации экономики, создания экосистем для таких секторов, как торговля, промышленная кооперация, развитие транспортных коридоров, занятость, а также для обеспечения прослеживаемости движения товаров. Данное направление набирает обороты, и пора его упорядочить, дополнить соответствующими нормами – Договором о союзе. Одновременно нужно обратить внимание на вопросы информационной безопасности, выработать единые стандарты и форматы взаимодействия.