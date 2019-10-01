Александр Лукашенко выступил с рядом инициатив на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Ереване
Новости Беларуси. Для ликвидации барьеров в ЕАЭС необходимо принять политическое решение. Об этом Александр Лукашенко заявил 1 октября в Ереване, где проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, Беларусь предлагает активнее развивать сотрудничество ЕАЭС с Евросоюзом и странами дальней дуги, где наши товары и услуги пока еще мало узнаваемы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предлагаем Евразийскому банку развития подключится к этому направлению, а председателя правления банка просим рассмотреть такую возможность. Нашим национальным банкам развития и другим финансовым учреждениям также стоит поискать формы для более плотного взаимодействия как внутри союза, так и на внешнем контуре.
Сегодня мы утвердили концепцию формирования общего финансового рынка ЕАЭС, заложив основу для обеспечения свободного движения капитала и услуг. Организация такого рынка должна быть сопряжена с цифровизацией: это позволит развивать передовые финансовые технологии и сделать доступнее весь спектр подобных услуг. Нам, безусловно, будет полезен взаимный обмен опытом в данной области.
В ЕАЭС немало сделано для цифровой трансформации экономики, создания экосистем для таких секторов, как торговля, промышленная кооперация, развитие транспортных коридоров, занятость, а также для обеспечения прослеживаемости движения товаров. Данное направление набирает обороты, и пора его упорядочить, дополнить соответствующими нормами – Договором о союзе. Одновременно нужно обратить внимание на вопросы информационной безопасности, выработать единые стандарты и форматы взаимодействия.
Что касается общего признания электронных цифровых подписей на пространстве союза, то эту проблему следовало урегулировать уже давно. Иначе невозможно вести речь о цифровом будущем.
Сегодня мы наделили комиссию полномочиями в вопросах маркировки товаров и прослеживаемости их движения. ЕЭК должна гарантировать, что эти прогрессивные предложения не обернутся новыми препятствиями в торговле. Барьеров в союзе и так предостаточно. Особенно настораживает, когда они вводятся в таких чувствительных сферах, как, например, госзакупки. Пришло время главам государств рассмотреть наболевшую тему и принять политическое решение. Возможно, следует усилить компетенцию комиссии и Евразийского суда.
Глава государства позитивно оценил развитие сотрудничества ЕАЭС с третьими странами, в том числе разработку временного соглашения о создании зоны свободной торговли с Ираном, которое вступит в силу в октябре, и пакета соглашений с Сингапуром – это один из самых важных моментов сегодняшнего саммита. В центре внимания лидеров больше десятка вопросов, как в сфере интеграционных процессов, так и из международной повестки дня.
Напомню, в будущем году Беларусь примет председательство в Евразийском экономическом союзе, а представитель нашей страны возглавит Коллегию ЕЭК. Александр Лукашенко подчеркнул, что страна готовится к этому периоду со всей серьезностью. Не позднее 2025 года необходимо создать эффективный экономический союз, построить единые рынки, сформировать единые подходы к интеграционной политике.