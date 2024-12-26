Пойдёт ли Россия на мирные переговоры в 2025 году? Мнение Сергея Клишевича

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас и по итогам заседания комиссии, и по текущим моментам выступил Президент России, сказал, что Россия стремится к миру, мы готовы к переговорам, например, на территории Словакии. Неоднократно озвучивались условия этих переговоров. Но тем не менее Россия будет стремиться к выполнению задач специальной военной операции в 2025 году. На вопрос, может ли в 2025 году конфликт завершиться, Владимир Владимирович вспомнил одну из пословиц: вашими бы устами да мед пить. Тоже прагматично смотрит.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А как смотреть, когда Россия каждый день берет под контроль все новые и новые территории? Брать и прекращать это все – это то же самое, что поступить так, как было сделано в феврале 2022 года. Взять и вывести войска под гарантии Турции из Киева со всеми вытекающими последствиями, причем под обстрелами и так далее. Поэтому, естественно, сегодня только, как говорится, вечером стулья, утром деньги. Не более того. Я думаю, Россия так и будет действовать. По крайней мере элита российского государства не должна позволить действовать по-другому. Хотя нюансов и деталей очень много, о которых мы с вами не знаем. Но я не думаю, что сегодня Россия повторит то, что произошло в феврале 2022 года. В феврале-марте. Когда просто обманули. Обманули, сказали, выводите, мы готовы подписывать и жить дальше мирно, дружно. В итоге мы знаем, во что это превратилось. Поэтому и сейчас я не думаю, что политическая российская элита рассчитывает на твердость исполнения договоренностей Запада. Мы цену этих договоренностей уже тысячу раз проверили, в том числе и в нашей белорусской истории. И в целом в мире цену договоренностей с Западом мы с вами знаем. Поэтому только победа, только конкретика и только конкретное решение с конкретными гарантиями. Только тогда, думаю, будет подпись стоять с российской стороны. С белорусской стороны – мы тоже знаем, что Беларусь будет неотъемлемой, уверен, участницей переговоров по мирному урегулированию.