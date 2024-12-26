Мы готовим рождественские столы, а в Украине поминальные – Клишевич

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот эти дни, когда люди к Новому году готовятся, а с другой стороны, мы все вспоминаем события, которые стали зачатием, основой тех страшных событий, которые происходят сегодня. И на встрече с учителями вы сегодня такой мощный образ использовали, что мы готовим колядные столы, рождественские, новогодние, а там, к сожалению, трапеза поминальная.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да, совершенно верно. К сожалению, такой диссонанс. Причем это не тысячи километров от нас, а вот здесь, 400 километров. И там люди сегодня не празднуют. Фейерверки, мы знаем, там запрещены, хлопушки, потому что любой взрыв приводит в ужас и страх любого живущего в этом государстве. И в том числе, к большому сожалению, да, в магазины ходят многие семьи именно для того, чтобы прикупить что-нибудь к поминальному столу в этот очередной Новый год, потому что в сутки порядка 400 украинских семей получают извещения и гробы своих родных и близких. Все потому, что политика этих государств оказалась таковой, а общество, в том числе общество, не защитило свою власть, свою политику, которую они выбирали, которую они хотели. И в итоге, естественно, этим занялись другие. Эти другие поступили именно так, как поступили. И сегодня люди имеют то, что имеют.

Ошибку эту исправить невозможно фактически. В истории так было всегда. Политические ошибки исправляются только кровью, потом, человеческими мучениями и страданиями, ценой жизни сотен тысяч людей. То, что, к сожалению, сейчас там, в Украине, и происходит. Но пока речь не про исправление ошибки, пока идут последствия ошибки. Когда они начнут исправлять, это еще неизвестно. Когда, во-первых, закончится этот мрак, во-вторых, когда это государство начнет опять свою борьбу за независимость и суверенитет. Потому что мы прекрасно понимаем, эти ценности они уже потеряли. Это значит, что их могут использовать в самых разных позициях и по самым разным направлениям, невыгодным, естественно, самому обществу. Когда начнется опять подъем, когда начнется опять борьба за суверенитет и независимость, это опять жертвы, это опять траты. Просто так, к большому сожалению, вряд ли у них получится вернуть.

Григорий Азаренок:

Нет, американцы не мы. Они вот так вот власть держат. И никого не пустят, никаких майданов, ничего, никаких перестроек. Если кто-то заикнется, он быстро закончит свое земное существование.

Сергей Клишевич:

Посмотрите, вот Панама, Мексика, Канада, которые когда-то в свое время попали под влияние Соединенных Штатов Америки. Что сегодня говорит президент этой страны? Вы, Канада, это наш очередной штат. А вы, Панама, ваш основной источник доходов в бюджет, Панамский канал, – это вообще-то наш канал, подождите, дождитесь 20 января (когда у них инаугурация), я приду к власти, это будет наше. Ну и поначалу жесткая, казалось бы, реакция лидеров этих стран, а проходит день-два, они уже готовы отдавать, готовы делиться. Вот что происходит с теми государствами, которые один раз позволили.