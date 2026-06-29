Чудотворная криница в Краснопольском районе! Рассказываем истории исцеления

Краснопольщина славится криницами, рассказали в программе «Путевка BY». Живописное и медитативное местечко находится на реке Колпита. До чего же здесь волшебно. Только лес, пение птиц и журчание воды. Идеальная терапия. Природа наполнит силами и освежит мысли. Вода в этом роднике считается целебной и чудотворной.

По легенде, один святой давным-давно бросил 3 камушка. Один упал на славгородскую землю, образовалась Голубая криница, а два камня оказались в Краснопольском районе, так и возникли источники в Горах и этот животворный в честь великого пророка Иоанна Крестителя Предтечи.