Чудотворная криница в Краснопольском районе! Рассказываем истории исцеления

Краснопольщина славится криницами, рассказали в программе «Путевка BY». Живописное и медитативное местечко находится на реке Колпита. До чего же здесь волшебно. Только лес, пение птиц и журчание воды. Идеальная терапия. Природа наполнит силами и освежит мысли. Вода в этом роднике считается целебной и чудотворной.
По легенде, один святой давным-давно бросил 3 камушка. Один упал на славгородскую землю, образовалась Голубая криница, а два камня оказались в Краснопольском районе, так и возникли источники в Горах и этот животворный в честь великого пророка Иоанна Крестителя Предтечи.
Валентина Шаповалова, председатель Мхиничского сельисполкома:
Про ключи было известно от первых людей, которые поселились на данном месте, брали воду, поливали огороды, растили своих детей. Вода богата серебром, магнием, фтором. В закрытом виде, если набрать в бутылку, банку, она хранится очень долго. Вода прозрачная, кристальная и холодная, аж зубы сводит. Известны яркие моменты исцеления, когда краснопольчанин страдал болями в почках, записали на плановую операцию, но одна старушка посоветовала съездить и набрать воды, принимать натощак, на УЗИ врачи камней не обнаружили. Многие мамы рассказывают, что дети хроническими простудными заболеваниями болеют, их привозят, окунают, и еще никто не обратился к врачу.
Подробности в видео.