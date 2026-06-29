Этот храм возвели в форме креста без единого гвоздя! История церкви Святого Дмитрия Ростовского
Есть на краснопольщине свой бриллиант, памятник деревянного зодчества – церковь Святого Дмитрия Ростовского в Выдренке, рассказали в программе «Путевка BY». На этом благодатном островке посреди густых лесов можно наполнится светом и надеждой и взять верный курс в своей жизни. Местные называют свой храм оплотом веры и местом силы.
Валентина Медведева, смотритель церкви Святого Дмитрия Ростовского:
Храм известен и в России, и в Гомельской области, и в Минске. Даже одна женщина говорит, что как будто родилась заново. Много помощи есть в этом храме, детки рождаются. Благодаря отцу Виктору построили теплый храм, в котором зимой, когда похолодает, мы здесь молимся.
Святое место. Здесь живет мир и любовь. Храму исполнится скоро 121 год! Его история удивительна. Он был построен помещицей с добрым сердцем Марией Барановской. Она вернулась из Италии в имение отца. Случилась так, что она сильно заболела. Во сне пришла подсказка от Вселенной «Ты исцелишься, если возведешь храм, который останется нерушимым». Свершилось чудо. Благодаря ей церковь была построена и освещена 4 октября 1905 года по плану архитектора Бартоломео Растрелли. Того самого, который проектировал Зимний дворец в Петербурге! Традиционная композиция гармонично сочетается с элементами неорусского стиля. Храм возвели в форме креста без единого гвоздя.
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