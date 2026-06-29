Этот храм возвели в форме креста без единого гвоздя! История церкви Святого Дмитрия Ростовского

Есть на краснопольщине свой бриллиант, памятник деревянного зодчества – церковь Святого Дмитрия Ростовского в Выдренке, рассказали в программе «Путевка BY». На этом благодатном островке посреди густых лесов можно наполнится светом и надеждой и взять верный курс в своей жизни. Местные называют свой храм оплотом веры и местом силы.

Валентина Медведева, смотритель церкви Святого Дмитрия Ростовского:

Храм известен и в России, и в Гомельской области, и в Минске. Даже одна женщина говорит, что как будто родилась заново. Много помощи есть в этом храме, детки рождаются. Благодаря отцу Виктору построили теплый храм, в котором зимой, когда похолодает, мы здесь молимся.