Теракт в «Крокусе»: кто виноват и какие выводы для Беларуси? Мнение Алексея Дзерманта

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант рассуждает о ценностях, которые являются исконными для белорусов. Рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Сегодня, к сожалению, повод разобраться в глубинных причинах текущих событий печальный, в связи с произошедшим в России террористическим актом. Но разбираться нужно в том числе и нам, в Беларуси, чтобы не допустить подобного. Уже известны важные детали произошедшего – это ужасное преступление совершили выходцы одной из среднеазиатских стран, они были завербованы через радикальные исламистские сети, но есть факты, указывающие на то, что спецслужбы киевского режима имеют к этому отношение: террористы двигались в сторону украинской границы, где было обещано «окно» для ухода и там же, в Украине, им должны были заплатить вознаграждение за зверское убийство безоружных людей. Какие спецслужбы могли осуществить подобный теракт и какова их цель? Алексей Дзермант:

Специалисты говорят: задумать и осуществить подобный теракт под силу всего нескольким спецслужбам в мире, а никак не полуграмотным мигрантам, то есть мы имеем дело даже не с разветвленными структурами исламистов и спецслужбами киевского режима. Кто же, вероятнее всего, стоит за этим в стратегическом плане? Те, кто предупреждал заранее своих граждан опасаться терактов в России, в том числе, на концертах и других массовых мероприятиях. А это были посольства США и Великобритании. То есть англосаксы знали, к тому же они непревзойденные мастера загребать жар чужим руками. Использовать одних против других, чтобы стравить, разжечь конфликт.

Аналитики западных спецслужб прекрасно знают, что раскол по линии межнациональных и межконфессиональных отношений – это то, что может серьезно ослабить Россию, потому как в экономике это сделать не получилось. А вот натравить русского человека на мусульман и среднеазиатов – можно попробовать. И тут они для себя решают две задачи – подрыв многонационального и многоконфессионального единства российского народа, осложнение и разрыв межгосударственных и интеграционных связей России с Центральной Азией, которая сегодня стала ключевым регионом в условиях западных санкций и усиления связей с Китаем. Поэтому и бьют в эти точки: с одной стороны, показывают якобы «русских патриотов», атакующих русские города, а на самом деле прикормленных киевских режимов неонацистов, а с другой – таджиков-террористов. И все это должно привести к взрыву внутри России. Но, слава Богу, и руководство России, и российский народ все это прекрасно понимают и не позволят врагу натравить народы друг на друга.

Какие выводы стоит сделать белорусам? Алексей Дзермант:

Какие выводы из этого следует сделать нам в Беларуси? Во-первых, еще раз осознать, понять, насколько нам всем важны союзнические отношения с Россией. Причем и нам, и России. Президент не зря рассказал про роль Беларуси в задержании террористов. Лукашенко поделился подробностями разговора с Путиным во время теракта: мы сутки не спали! Взаимодействие наших стран в плане безопасности – это четко работающий, слаженный механизм, который не раз показывал свою эффективность. Так должно быть и дальше. Из этого следует и второй вывод: безопасности много не бывает. Лучше лишний раз перестраховаться, перепроверить, перекрыть лазейки, чем допустить такую трагедию. А это значит, что нашим спецслужбам, правоохранительным органам всегда нужна наша помощь – простых граждан – бдительных и ответственных. Еще один вывод – мир и согласие между народами и религиями в нашей стране, в союзной России – это ключевое условие для безопасной, спокойной жизни всех нас. Не будет этого, мы мгновенно скатимся к кровавым конфликтам. А только этого и ждут наши недруги, они пытаются искать тут слабые места. А этих слабых мест быть не должно.