«Сейчас идёт общее потепление». Что обсуждают на белорусско-польском экономическом форуме «Добрососедство»
Новости Беларуси. Как увеличить товарооборот между двумя странами? Ответ на этот вопрос искали сегодня, 7 июня, участники белорусско-польского экономического форума «Добрососедство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объем взаимной торговли в 2018 году превысил 2,5 миллиарда долларов. Это лучший показатель за последние восемь лет. Стороны намерены поддержать этот темп и достичь новых рекордов.
Сегодня речь шла о перспективных проектах. В центре внимания – бизнес-сотрудничество, трансграничное партнерство, развитие транспортно-логистической сферы, совместные научные разработки и IT-технологии. Взаимный интерес представляют также проекты в сфере клеточной инженерии и охраны экосистем Беловежской пущи.
Отметим, ежегодный форум проходит в 22-й раз. На этот раз он объединил 500 бизнесменов из двух стран.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы договорились о том, что уже в этом году приступить к подготовке новой программы, после 2021 года. Мы считаем, что расчетный период – 2021-2027 годы.
Сейчас идет общее потепление, и мы в этом плане рассчитываем, что новая программа будет, безусловно, более насыщенной.
Станислав Карчевский, маршал Сената Польши:
Нас объединяет не только бизнес, не только торговля, а что-то большее. Мы рады тому, что растет наш товарооборот и объемы инвестиций. Но очень важным является человеческое измерение.
Наш основной приоритет – молодежь, будущее. Сотрудничество между нашей молодежью подталкивает меня к особому оптимизму. Поэтому мы так смело обсуждаем наше сотрудничество на 2021-2027 годы.
В ближайшее время стороны намерены идти по новой программе сотрудничества. В Беларуси уже работает три сотни организаций с польским капиталом, а объем инвестиций составил полмиллиона долларов. В рамках реализации глобального проекта «Один пояс и один путь» подписан договор о содержании железнодорожных мостов на белорусско-польской границе.