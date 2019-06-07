«Сейчас идёт общее потепление». Что обсуждают на белорусско-польском экономическом форуме «Добрососедство»

Новости Беларуси. Как увеличить товарооборот между двумя странами? Ответ на этот вопрос искали сегодня, 7 июня, участники белорусско-польского экономического форума «Добрососедство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объем взаимной торговли в 2018 году превысил 2,5 миллиарда долларов. Это лучший показатель за последние восемь лет. Стороны намерены поддержать этот темп и достичь новых рекордов.

Сегодня речь шла о перспективных проектах. В центре внимания – бизнес-сотрудничество, трансграничное партнерство, развитие транспортно-логистической сферы, совместные научные разработки и IT-технологии. Взаимный интерес представляют также проекты в сфере клеточной инженерии и охраны экосистем Беловежской пущи. Отметим, ежегодный форум проходит в 22-й раз. На этот раз он объединил 500 бизнесменов из двух стран.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы договорились о том, что уже в этом году приступить к подготовке новой программы, после 2021 года. Мы считаем, что расчетный период – 2021-2027 годы. Сейчас идет общее потепление, и мы в этом плане рассчитываем, что новая программа будет, безусловно, более насыщенной.