Как Президент летал в Белград во время бомбардировок: «Это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно и рациональный»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

1999 год. Бомбардировки Югославии. Белград. Как вы помните, как все мы помним – мне лично перед глазами стоит этот образ, этот сюжет, который снимало белорусское телевидение – полёт нашего Президента в Белград. Полёт, который сопровождался угрозами, высылкой истребителей. Полёт, который свидетельствовал о личной смелости главы государства и о том, что есть вещи, которые для Беларуси важны и на символическом уровне, и не только как какой-то имиджевый жест.

Полёт, который помнят все сербы. Полёт, который остановил бомбардировки Белграда. Я помню глаза Александра Лукашенко, когда его снимали во время вот этой поездки.

По сути, для меня вот это событие 1999 года – знаковое, символьное. Событие, с которого, как мне кажется, мы можем говорить о начале отсчёта самостоятельных, субъектных миротворческих инициатив Беларуси. Тогда белорусский Президент, когда у него брали интервью журналисты, заявил, что в Сербию он прибыл для того, чтобы приблизить состояние мира в этой стране. Как на ваш взгляд, уважаемые эксперты, вот это событие, это первая, ну пусть маленькая, пусть небольшая внешнеполитическая победа белорусского Президента и начало закладки фундамента позиции Беларуси как миротворца, может быть определена, как начало наших миротворческих инициатив?

Сергей Рахманов, член Совета Республики, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Наверное, об этом можно говорить, но я бы не сказал, что это маленькая победа. Это был очень серьёзный шаг, который до сих пор воспринимается очень позитивно прогрессивно мыслящими людьми. И не только в Европе, но и в мире. Мы сейчас продолжаем общаться с нашими коллегами, в том числе и из Сербии, знаем их оценки. На самом деле, это был шаг, который был направлен против той гегемонии, которая в мире установилась и которая не является позитивной для развития мирового сообщества. И сейчас всё больше голосов, которые возражают против такой гегемонии. И вот этот не просто жест, а это мужественный поступок нашего Президента, он как раз был одним из самых первых шагов для того, чтобы нейтрализовать вот эти гегемонистские устремления.

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений, декан факультета международных отношений БГУ:

Когда мы говорим об этом случае, а думаем – что может сделать небольшая страна, к каким относится Беларусь, среднее государство, её руководство в таких сложных геополитических условиях, условиях конфликта, условиях противостояния. И, действительно, здесь вот это такой эмоциональный поступок, но вот он, действительно, как бы отражает и отражал им чаяния белорусского народа, как страны небольшой, страны, которая может стать жертвой таких конфликтов между другими государствами. Поэтому это был эмоциональный, конечно, поступок. Но одновременно он был и рациональным. Поэтому, конечно, запомнился и сербам – они, действительно, вспоминают такой важный и смелый поступок.

Игорь Марзалюк:

Вы вчера были на «Минском диалоге», да? Можно ли говорить, что наша миротворческая позиция и истоки её были заложены тогда в Белграде?

Виктор Шадурский:

Конечно, это был важный этап в нашей истории, в нашей геополитической истории: как вот небольшое государство может и отреагировать на несправедливость, которая происходит в этом мире. Я думаю, сегодня всё меньше и меньше политиков и экспертов сомневаются в том, что Беларусь является донором региональной безопасности. Само существование Беларуси, её история – она вот требует реакции от Беларуси. И, конечно, Беларусь объективно является донором, и, конечно, наше руководство нашей страны – они понимают чаяния эти, понимают глубинные интересы нашего народа, нашего государства. И поэтому стремятся, действительно, выступить миротворцами. И хотя иногда кажется, что это происходит в такой эмоциональной форме, на самом деле, вот это есть выражение наших чаяний.