Кадровый вторник у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. Под знаком кадровых решений. Александр Лукашенко назначил глав дипломатических представительств нашей страны за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также обновление в региональной вертикали, в государственных организациях, некоторых вузах и министерствах. Обращаясь к чиновникам, Президент напомнил, что главная задача власти на всех уровнях – забота о людях и повышение их благосостояния. Александр Лукашенко: В магистратуру должны идти люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием Кадры решают все. Именно это понимание объясняет пристальное внимание Президента к каждому новому руководителю. Консультации, альтернативные кандидатуры, обсуждения. И только после этого согласование на должность у главы государства. Для 20 чиновников это мероприятие не только волнительное, но и ответственное.

Впереди внушительный пласт работы, а за результаты – личная ответственность. Задачи по социально-экономическому развитию столицы Александр Лукашенко поставил на совещании с активом Минска в декабре 2018 года, поэтому сегодня не стал повторяться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо сделать Минск абсолютно уютным городом для того, чтобы минчане гордились городом-героем. Тем более этот год для Минска будет очень непростой. И не только потому что здесь Европейская олимпиада или же у нас очередные выборы, политический год. Это также будет серьезно влиять на обстановку, но еще раз подчеркиваю, это не главное. Главное – работа, которую мы должны проделать в этом году по обустройству и благоустройству нашего города. Сделать это не формально, чтобы город был очень чистым и аккуратным.

Маркер работы городского руководства – жилищно-коммунальное хозяйство. За эту сферу отныне отвечает Александр Дорохович. Ключевую задачу для Минска по ЖКХ на декабрьском совещании озвучил Президент. Впрочем, она такая же, как и для всей страны – повышение качества услуг и создание комфортных условий для жизни. Последние годы в этой сфере шли активные поиски оптимальных решений. Что-то удалось, над чем-то предстоит работать упорнее.

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского горисполкома:

Чрезвычайно важно – и глава государства об этом сказал – слышать людей, побольше общаться с людьми и побольше выполнять те требования, просьбы, чаяния для того, чтобы люди чувствовали, что власть работает для них. Есть план работы и у Артема Цурана. Под его началом теперь социальная сфера. На простом языке: прямая задача нового зама столичного мэра забота о людях.

Артем Цуран, заместитель председателя Минского горисполкома:

В любой системе можно найти те подходы, которые можно признать новыми, инновационными. Можно совершенствоваться в своей работе. Например, взять ту же заботу о людях, которые в этому нуждаются.

Столица, безусловно, визитная карточка страны. Но и остальные города не должны отставать от Минска ни по возможностям для жителей, ни по благоустройству. Об этом глава государства напомнил теперь уже заместителю Брестского облисполкома Геннадию Борисюку. Его должность руководителя администрации Ленинского района занял Валентин Милошевский.

Город над Бугом в 2019 году отметит тысячелетие. К внушительному юбилею областной центр готовится основательно. Самая масштабная стройка – западный обход. Он решит проблемы пробок на железнодорожных переездах, снизит нагрузку на центр города и соединит два международных пункта пропуска. Для Беларуси – проект уникальный.

А всего в списке новых объектов около 20 наименований: от футбольного манежа до новых школ и автовокзала. Александр Лукашенко:

Брест отставал в своем развитии. Брест и Могилев у нас как-то уходили не то что из поля зрения, может быть, и средств не хватало, может, руки не доходили до этих двух городов. Но в последние полтора-два года сделано тоже немало и в Бресте, и в Могилеве. Брест надо, по-народному говоря, дошлифовать, чтобы в ожерелье Беларуси это была самая яркая жемчужина. Тем более это западные ворота огромнейшего Евразийского региона. И люди, пересекая границу, должны видеть, что они попали в прекрасный, цветущий мир.

Большие перемены в местной вертикали власти. Новые руководители сразу у нескольких районов: Ветковского, Наровлянского, Рогачевского, Вилейского, Несвижского и Клецкого. Президент акцентирует внимание новых назначенцев: во главе угла – дисциплина. И тут же напоминает, любое беззаконие со стороны руководящих кадров недопустимо. Информация о нарушениях и преступлениях, в частности, о взятках становится известна очень быстро. Александр Лукашенко: Если только я вижу конкретные правонарушения, значит, умножайте на два Именно после коррупционного скандала сменились руководители Пуховичского райисполкома и Жодинского горисполкома.

Теперь его возглавил Дмитрий Заблоцкий. Расхожая фраза «где родился там и пригодился», как раз об этом руководителе. Выходец из Жодино, о городских проблемах знает не понаслышке, а потому и приоритетные задачи просматриваются сразу.

Дмитрий Заблоцкий, председатель Жодинского горисполкома:

Проблемы города я знаю не понаслышке, потому что родился и вырос в этом городе. А потому и ответственность на мне лежит вдвойне: и люди меня знают, и выбранные направления по благоустройству города надо продолжить. Но при этом обратить внимание на некоторые вопросы, решать которые прежнему руководству не всегда хватало времени. Речь идет про общественный транспорт, медицинское обеспечение населения.

Самая важная задача местной вертикали власти – улучшить жизнь людей, вникать во все проблемы и не быть безучастными. Пристальное внимание к социально-экономическому развитию регионов.

Работать всей вертикали власти предстоит в одной связке. Помощником Президента в Гродненской области назначен Иван Лавринович. Председателем Госстандарта стал Валентин Татарицкий. Новый руководитель и в Министерстве транспорта и коммуникаций. Раньше Алексей Авраменко в этом же ведомстве работал заместителем руководителя. Не надо думать, что в вашем Министерстве нет проблем – Президент Беларуси Учитывая географическое положение Беларуси, особое отношение к транспортной системе очевидно.

Транзитная страна не может отставать: на высоте должны быть и дороги, и инфраструктура. В топ-списке задач на ближайшую перспективу: строительство и реконструкция магистралей, вопросы безопасности при перевозке грузов.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Это расширение логистики перевозок грузов. Безусловно, то, что способствует привлечению транзита. Эта работа будет, конечно, проводиться. Также инновационные решения в транспорте.

Во Францию в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла отправится Игорь Фисенко. Он же будет представлять интересы Беларуси при ЮНЕСКО. Беларусь открыта для добрососедских отношений с Литвой без политизации – Александр Лукашенко Минск и Париж связывают экономические и культурные связи. Успешно работают несколько инвестиционных проектов. В этой стране нас, прежде всего, интересует торгово-промышленный потенциал сотрудничества.