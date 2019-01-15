Александр Лукашенко: В магистратуру должны идти люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием
Новости Беларуси. Залог успешного развития любой области – грамотные специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как готовить не просто профессионалов, но и тех, кто в будущем сможет успешно преподавать? Вопрос, который ставит Президент перед новым ректором Белорусско-российского университета.
Вуз уникальный – обучают по программам двух государств. Вместе с тем, обучения студентов Беларуси и России на высшей ступени отличается. У соседей бакалавриат лишь первая ступень высшего образования, а магистратура - вторая. То есть за четыре учебных года подготовка на уровне техникума. Подход нерациональный. У нас же магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием – все. Бакалавриат – хорошо. Мы присвоим ему это звание бакалавра после окончания вуза, чтобы дипломы подходили, но будем считать, что это человек с высшим образованием. Вы получили высшее образование, сегодня хороший специалист ректором станет. Чем было плохое образование? Специалистов мы подготовим в рамках этой программы высшего образования — пожалуйста. Лучших. Их надо агитировать, чтобы они шли в магистратуру и становились учеными или же преподавателями. Вот там должна быть особая программа.
И это тоже надо проверить: какие программы в магистратуре. В некоторых вузах (я уже получил информацию и занимаюсь этим) какая-то шлифовка старой программы, которую они прошли в вузе. Это что, нормально? То есть целый год идет повторение того, что они уже изучили. В лучшем случае углубленное повторение. Этого быть не должно. Должна быть особая программа в каждом вузе, нацеленная на подготовку специалистов высокой квалификации, которые будут заниматься наукой и преподаванием.
Кадровый вторник у Президента. Все подробности – в репортаже СТВ