Александр Лукашенко: В магистратуру должны идти люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием

Новости Беларуси. Залог успешного развития любой области – грамотные специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как готовить не просто профессионалов, но и тех, кто в будущем сможет успешно преподавать? Вопрос, который ставит Президент перед новым ректором Белорусско-российского университета.

Вуз уникальный – обучают по программам двух государств. Вместе с тем, обучения студентов Беларуси и России на высшей ступени отличается. У соседей бакалавриат лишь первая ступень высшего образования, а магистратура - вторая. То есть за четыре учебных года подготовка на уровне техникума. Подход нерациональный. У нас же магистратура рассматривается как подготовка кадров высшей квалификации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В магистратуру должны идти исключительно люди, которые будут заниматься наукой и преподаванием – все. Бакалавриат – хорошо. Мы присвоим ему это звание бакалавра после окончания вуза, чтобы дипломы подходили, но будем считать, что это человек с высшим образованием. Вы получили высшее образование, сегодня хороший специалист ректором станет. Чем было плохое образование? Специалистов мы подготовим в рамках этой программы высшего образования — пожалуйста. Лучших. Их надо агитировать, чтобы они шли в магистратуру и становились учеными или же преподавателями. Вот там должна быть особая программа.