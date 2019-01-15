Беларусь открыта для добрососедских отношений с Литвой без политизации – Александр Лукашенко

Некоторое время он работал на должности советника-посланника в этой стране, а значит, знает ситуацию изнутри. Беларусь заинтересована в развитии отношений, открыта к сотрудничеству и диалогу на принципах взаимного уважения, партнерства и экономической выгоды. Но наше условие – отойти от излишней политизации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это дело Литвы. Хотят с нами сотрудничать, хотят выстраивать добрососедские отношения – пожалуйста, мы открыты для этого. Не хотят, я думаю, у нас есть масса вариантов. Обойдемся. Тем более, что наше основное торгово-экономическое сотрудничество лежит на юге, юго-западе, юго-востоке.

Надо по-настоящему выстраивать логистику до Одессы. Порт Одессы открыт для нас. И мы можем на том направлении использовать этот порт. Что касается западного направления, так у нас с Латвией хорошие отношения, если Литва не хочет строить отношения, деполитизировав их, отойти от этих непонятных требований по атомной станции. Это просто какая-то безглуздица.