Кадровый день: какие задачи поставил Александр Лукашенко перед новыми управленцами

Новости Беларуси. Работать честно и порядочно – главные принципы в работе руководителей, которых 5 апреля назначил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый глава теперь в Министерстве лесного хозяйства. Пост министра занял Виталий Дрожжа, ранее занимавший должность генерального директора в «Национальном парке «Браславские озера». Изменения также в составе Администрации Президента. Заместителем главы стал Владимир Жевняк. В последние годы он работал в Национальном центре законодательства и правовых исследований. Новый руководитель и в белорусском телеграфном агентстве. Его возглавила экс-директор телерадиокомпании «Могилёв» Ирина Акулович. Президент – новому министру лесного хозяйства: «Действуйте и не смотрите по сторонам»

В кабинете министров до 5 апреля пустовало одно единственное кресло. Без руководителя чуть менее двух месяцев оставалось лесное хозяйство. Вакансия министра появилась после громкой отставки. Бывший руководитель минлесхоза, напомним, расстался с должностью за то, что допустил коррупцию и экономические преступления в подведомственных организациях. Под видом низкосортного сырья из страны вывозили высококачественные пиломатериалы. Александр Лукашенко в политических кругах давно известен, как непримиримый борец с коррупцией. Допустил, не принял меры, закрывал глаза или не дай бог участвовал – немедленная отставка и самые жесткие меры. Новому министру предстоит, прежде всего, навести порядок в отрасли. Восстановить имидж белорусского лесного хозяйства. «Главное – наведите порядок в лесу, чтобы лесники и лесничие за взятки не сплавляли этот лес». Президент Беларуси – Виталию Дрожжу

И еще одно кадровое решение. Новое лицо в Администрации Президента. Заместителем главы станет Владимир Жевняк. Его основная задача – идеология в современном образе. И так, чтобы донести до каждого самое главное. Общественные организации, СМИ – это то, что будет курировать новый заместитель. Должность, впрочем, не новая. Дополнительной единицы в Администрации не появится, это результат структурных перестановок. Президент Беларуси: «Идеологической работой надо заниматься всем, начиная от Президента и заканчивая руководителями предприятий»

Юрист по образованию, Владимир Жевняк курировал конституционное и международное право, законодательство о нацбезопасности в нашем Национальном центре законодательства и правовых исследований. Дискуссия об изменениях в Конституцию сейчас в топе актуальных. Так что и с этой точки зрения опыт специалиста наверняка придется в Администрации Президента весьма кстати.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное для всех вас – честность и порядочность. В отношениях с трудовыми коллективами, с другими, справедливо все должно быть. Все в законах не пропишешь. И если где-то не хватает законодательной базы – действуй по справедливости. Справедливость выше закона всегда, если на то пошло. Бывают несправедливые законы, а само понятие справедливости (можно сказать, философское понятие) абсолютное. Поэтому исходить надо всегда из этого и, особенно для вашего цеха, честность должна быть. Честность и объективность. Но во главу угла ставить надо государство. Информационное агентство БЕЛТА отныне возглавляет Ирина Акулович. Экс-директор телерадиокомпании «Могилев». Ирина Акулович: «Хочется всегда быть первыми и это основная задача»