Прямой эфир

«Я думаю, у вас получится». Александр Лукашенко рассчитывает на новую ступень в развитии БЕЛТА

05 апреля 2018 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Информационное агентство БЕЛТА отныне возглавляет Ирина Акулович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее она трудилась на различных должностях в Могилевском областном телерадиообъединении. А с 2009 года была ее руководителем.

«Я думаю, у вас получится». Александр Лукашенко рассчитывает на новую ступень в развитии БЕЛТА-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотелось бы, чтобы вы не просто поддержали тот тренд, который был задан Жуком до вас, но чтобы мы как-то еще на ступеньку поднялись повыше. Я думаю, у вас получится. И тоже хорошо, что вы пришли снизу – это очень хорошо. Вы вот этот нерв народный чувствуете острее, чем даже я, хотя сталкиваюсь постоянно с людьми. Еще раз подчеркиваю: мне очень хотелось, чтобы вы состоялись как маститый, крепкий человек, как будущее уже нашей страны.

Главное для новых руководителей – подчеркнул Александр Лукашенко – честность, порядочность и справедливость по отношению к сотрудникам. Между тем, в Беларуси по поручению Президента усилят контроль за работой должностных лиц, особенно членов правительства и министров.

«Я думаю, у вас получится». Александр Лукашенко рассчитывает на новую ступень в развитии БЕЛТА-4

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: «Идеологической работой надо заниматься всем, начиная от Президента и заканчивая руководителями предприятий»
05 апреля 2018 13:48

Президент Беларуси: «Идеологической работой надо заниматься всем, начиная от Президента и заканчивая руководителями предприятий»

«Главное – наведите порядок в лесу, чтобы лесники и лесничие за взятки не сплавляли этот лес». Президент Беларуси – Виталию Дрожжу
05 апреля 2018 13:44

«Главное – наведите порядок в лесу, чтобы лесники и лесничие за взятки не сплавляли этот лес». Президент Беларуси – Виталию Дрожжу

«Для меня большая честь быть на этой встрече сегодня». Мансур Аззам – Александру Лукашенко
05 апреля 2018 11:17

«Для меня большая честь быть на этой встрече сегодня». Мансур Аззам – Александру Лукашенко