«Я думаю, у вас получится». Александр Лукашенко рассчитывает на новую ступень в развитии БЕЛТА

Новости Беларуси. Информационное агентство БЕЛТА отныне возглавляет Ирина Акулович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее она трудилась на различных должностях в Могилевском областном телерадиообъединении. А с 2009 года была ее руководителем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы вы не просто поддержали тот тренд, который был задан Жуком до вас, но чтобы мы как-то еще на ступеньку поднялись повыше. Я думаю, у вас получится. И тоже хорошо, что вы пришли снизу – это очень хорошо. Вы вот этот нерв народный чувствуете острее, чем даже я, хотя сталкиваюсь постоянно с людьми. Еще раз подчеркиваю: мне очень хотелось, чтобы вы состоялись как маститый, крепкий человек, как будущее уже нашей страны.

Главное для новых руководителей – подчеркнул Александр Лукашенко – честность, порядочность и справедливость по отношению к сотрудникам. Между тем, в Беларуси по поручению Президента усилят контроль за работой должностных лиц, особенно членов правительства и министров.