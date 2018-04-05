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Президент Беларуси: «Идеологической работой надо заниматься всем, начиная от Президента и заканчивая руководителями предприятий»

05 апреля 2018 13:48
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Новости Беларуси. Сделать более современной идеологическую работу – поручение Президента новому заместителю главы Администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Владимир Жевняк.

В сферу его ответственности будут входить СМИ и общественные организации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам нужен такой человек, который будет уметь и сам разговаривать с людьми, и сам заниматься средствами массовой информации, организовывать их, и другими вопросами, которые касаются идеологии нашего государства. В сфере идеологии нам надо выстраивать хорошую систему: и прямой работы с людьми, и осовременивать ее. Потому что ездить по трудовым коллективам и с ними вести диалог, разговаривать – это очень важно: всегда с людьми надо разговаривать. Но этого уже мало. Во все трудовые коллективы не проедешь и с десятью миллионами не переговоришь. А идеологической работой надо заниматься всем, начиная от Президента и заканчивая руководителями предприятий. Какова это будет система – вам с главой Администрации ее выстраивать и с вашими подчиненными.

Президент Беларуси: «Идеологической работой надо заниматься всем, начиная от Президента и заканчивая руководителями предприятий»-1

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси

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