Президент Беларуси: «Идеологической работой надо заниматься всем, начиная от Президента и заканчивая руководителями предприятий»

Новости Беларуси. Сделать более современной идеологическую работу – поручение Президента новому заместителю главы Администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Владимир Жевняк.

В сферу его ответственности будут входить СМИ и общественные организации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нужен такой человек, который будет уметь и сам разговаривать с людьми, и сам заниматься средствами массовой информации, организовывать их, и другими вопросами, которые касаются идеологии нашего государства. В сфере идеологии нам надо выстраивать хорошую систему: и прямой работы с людьми, и осовременивать ее. Потому что ездить по трудовым коллективам и с ними вести диалог, разговаривать – это очень важно: всегда с людьми надо разговаривать. Но этого уже мало. Во все трудовые коллективы не проедешь и с десятью миллионами не переговоришь. А идеологической работой надо заниматься всем, начиная от Президента и заканчивая руководителями предприятий. Какова это будет система – вам с главой Администрации ее выстраивать и с вашими подчиненными.