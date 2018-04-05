Президент – новому министру лесного хозяйства: «Действуйте и не смотрите по сторонам»

В кабинете министров полный комплект. Пустующее кресло занял Виталий Дрожжа. До этого момента он возглавлял Национальный парк «Браславские озера». В его трудовой книжке есть также запись о работе руководителем в бобруйском лесхозе. А начинал свой путь будущий министр в Логойске с должности рабочего. В общем, о задачах знает, со спецификой работы знаком. Но вот опыта руководства на более глобальном уровне у него нет. С одной стороны, недостаток. Но с другой – это может стать очевидным плюсом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вы не завязаны тут ни на какие круги, ни с кем не рыбачили и не охотились, дома кому-то или бани не строили. Поэтому вы человек чистый. Действуйте и не смотрите по сторонам. Если кто-то вас хочет затащить не туда, куда надо, найдите возможность меня об этом проинформировать. У вас прямой телефон с Президентом. Ни в коем случае не поддавайтесь на какие-то хитросплетения, все должно быть честно.

Мы с вами лоб в лоб не сталкивались по работе так, но заочно я очень хорошо знаю о вашей работе. Когда я приезжаю на Браславские озера и там живу, я всегда интересуюсь, как функционирует наш заповедник.

Мы усиливаем контроль за работой руководителей, особенно членов правительства и министров. Потому что некоторые просто обнаглели. И с такими мы разбираемся мгновенно. Хотелось бы, чтобы это ваше достоинство – что вы никому ничем не обязаны и ни на кого не завязаны, как у нас говорят, чтобы вы его воплотили в жизнь.