«Главное – наведите порядок в лесу, чтобы лесники и лесничие за взятки не сплавляли этот лес». Президент Беларуси – Виталию Дрожжу

Новости Беларуси. Ряд кадровых решений 5 апреля принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министром лесного хозяйства назначен Виталий Дрожжа. Перед новым главой ведомства поставлена задача навести порядок в крайне важной для государства отрасли. Виталий Дрожжа ранее был генеральным директором в «Национальном парке «Браславские озера». Начинал же свою карьеру в Логойском лесхозе на должности рабочего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное – наведите порядок в лесу, чтобы лесники и лесничие за взятки не сплавляли этот лес и чтобы этот лес за гроши, за копейки, за центы не попадал на Запад, а оттуда они нам из этого леса не везли мебель или еще что-то. Поэтому здесь должен быть государственный подход к этому делу. Лес – это всегда будет государственное дело, по крайней мере, пока я Президент и пока вы там работаете. Только государственный подход, по-хозяйски.