Ирина Акулович: «Хочется всегда быть первыми, и это основная задача»

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:

То, что мы пишем, имеет большое значение. И люди в нашей стране и за рубежом узнают о нашей стране прежде всего из того, что показывают и рассказывают журналисты. Поэтому степень ответственности каждый из нас должен понимать. Конечно же, хочется оставаться первыми, всегда быть первыми, и это основная задача.