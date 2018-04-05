Ирина Акулович: «Хочется всегда быть первыми, и это основная задача»

Новости Беларуси. Информационное агентство БЕЛТА отныне возглавляет Ирина Акулович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я думаю, у вас получится». Александр Лукашенко рассчитывает на новую ступень в развитии БЕЛТА
Новости Беларуси. Информационное агентство БЕЛТА отныне возглавляет Ирина Акулович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Я думаю, у вас получится». Александр Лукашенко рассчитывает на новую ступень в развитии БЕЛТА
Экс-директор телерадиокомпании «Могилев». Ей предстоит продолжать тренд и дальше выводить средство массовой информации на новую ступень развития. 5 апреля Ирину Акулович представили сотрудникам.
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
То, что мы пишем, имеет большое значение. И люди в нашей стране и за рубежом узнают о нашей стране прежде всего из того, что показывают и рассказывают журналисты. Поэтому степень ответственности каждый из нас должен понимать. Конечно же, хочется оставаться первыми, всегда быть первыми, и это основная задача.