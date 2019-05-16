Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями райисполкомов, предприятий и вузов

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с чиновниками, теперь отвечающими за самые разные направления работы: от управленческих кресел в министерствах до промышленности и сельского хозяйства на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подбирая специалистов на ответственные должности, Президент четко формулировал задачи для каждого. И в то же время глава государства обозначил общие приоритеты в экономике.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Кадры решают всё. Эти слова всегда были и остаются актуальными. Именно на местах в первую очередь решаются все возникающие вопросы. Во многом поэтому к их подбору всегда подходили с особой тщательностью.

Это должны быть грамотные и небезразличные руководители. А ещё в списке главных требований – честность, исполнительность и дисциплина. Это не раз подчёркивал глава государства. Сегодня задачи вновь поставлены перед новыми председателями. А они, кстати, в трёх райисполкомах. Виталий Кулак – в Жабинковском, из района Ивановского в Пружанский переедет Юрий Бисун, а вот сменит его Анатолий Ткачук.

Каждый из них знает не просто специфику района — целой области. Вот, к примеру, Виталий Кулак, сельскохозяйственное направление курировал в Брестском облисполкоме. Неудивительно, что каждую цифру знает наизусть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А как обстоят дела в Брестской области? Виталий Кулак, председатель Жабинковского районного исполнительного комитета:

В целом приступили к заготовке кормов, готовим сурепицу... Александр Лукашенко:

А если сравнивать с прошлым годом?

Виталий Кулак:

Положительная динамка отмечается и в животноводстве, прошел зимний стойловый период. Имеем объемы производства выше уровня прошлого года, объем производства молока по области ежедневный практически 5 тысяч тонн, это 106 %. Александр Лукашенко:

Я часто об этом уже говорю: климат меняется, надо искать новые культуры, чтобы получить деньги. Нужна экономическая эффективность, а не просто мясо и молоко. Я уже так подумываю, время покажет, может, не стоит форсировать увеличение мяса и молока, потому что не так просто его сегодня продать.

В крайнем случае по говядине нам придется держать, потому что ее потом не нарастишь быстро. Ну, а если будет большой спрос в мире на свинину, птицу - это мы можем быстро нарастить, если надо будет. На наших традиционных рынках, вы видите, очень сложно сегодня работать. Тем более Россия себя таким образом ведет непонятным. Даже планы выработали с ними – балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, уровне правительств эту проблему. Поэтому встает вопрос, стоит ли нам так интенсивно наращивать эти традиционные наши продукты. Надо искать что-то новое, чтобы заниматься импортозамещением.

От каждого из назначенцев, конечно же, ждут результат и спрос будет соответствующий. Тем более предстоят серьёзные экзамены – уже летом на должном уровне должны провести Европейские игры. Не так много остаётся и до предстоящих политических кампаний. Александр Лукашенко: «У нас сегодня есть всё, чтобы нормально войти в предвыборные эти кампании» И на плодотворную и масштабную работу новые руководители настроены. Подтверждает это и Анатолий Ткачук. Будучи заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей, к вниманию прессы привык. Вот и сейчас с журналистами общается легко.

Тем более и новая должность специалисту в области государственного и местного управления во многом знакома. За свою карьеру был председателем колхоза, руководил сельхозкооперативом, был зампредседателя в Ивацевичском райисполкоме. Теперь новая ступень.

Анатолий Ткачук, председатель Ивановского районного исполнительного комитета:

Глава государства перед нами поставил определенные задачи, которые необходимо выполнить в ближайшее время. Во-первых, это вопросы эффективности производства, импортозамещения и инвестиций. Ивановский район, куда я иду работать председателем исполкома, достаточно эффективный в плане сельскохозяйственного производства. Но тем не менее имеются проблемы занятости, трудоустройства.

Результата ждут и от новых руководителей предприятий и концернов. А они сегодня тоже назначены. Татьяна Лугина возглавит «Беллегпром», Алексей Кушнаренко отныне генеральный директор «Белтопгаза», Валерий Иванкович – МАЗа, Григорий Иваньков – управляющей компании холдинга «Лидсельмаш», Александр Довгало – управляющей компании холдинга «Белорусская цементная компания».

Александр Лукашенко:

Надо искать направления реализации цемента. У нас его хватает. Цементники когда-то меня просили в два раза увеличить производство и модернизировать. Вложили деньги, модернизировали. Надо в этом направлении действовать, постепенно возвращать кредиты. Но для этого надо и на внешних рынках эффективно работать. Там у нас проблем было очень много. Я даже подозревал, что кое-кто там создает эти проблемы, особенно в направлении России. Да, не так просто с Россией работать. Там хватает тех, которые хотели бы наклонить. Конкуренция, притом конкуренция непорядочная. Я очень настороженно воспринимаю попытки приватизировать предприятия, особенно в Гродно. Это уже крайний случай. Надо раскрутить предприятие, чтобы оно работало. Потом если продавать, оно дороже будет, но я не хотел бы продавать эти предприятия. Это как МАЗ.

А взять, к примеру, «Беллегпром». С одной стороны, популярной продукцию нужно сделать на белорусском рынке, с другой – выйти за рубеж. А тут, как все знают, конкуренция серьёзная. На чём сделать акцент? На этот вопрос пока лишь предстоит ответить новому руководителю. Ну а в свою очередь помощь и поддержка будут всегда.

Александр Лукашенко:

Очень обидно, что мы республика с высоко развитой легкой промышленностью, сегодня разного рода тряпье привозим из-за границы, а у себя якобы не можем производить. Это видно и внешне, и по экономическим показателям, вы сами это видите. Конечно, будет непросто поднять этот пласт. Но вы всегда можете рассчитывать в том числе и на мою поддержку. Надо встряхнуть аппарат. Не хотят работать, значит нужно новых людей вводить. Времени на раскачку практически нет. Надо раскрутить те предприятия, которые сегодня могут работать (их немало), если надо будет поддержка нашему легпрому, значит, ее надо оказать. Надо, в конце концов, привести все субъекты хозяйствования в равные условия - и частные, и индивидуальные, и мешочников (они обижаются, что я их так называю, ну, а как иначе?), чтобы все были в равных условиях, как госпредприятия. Пусть конкурируют.

Кстати, единственная из сегодняшних назначенцев представительница прекрасной половины по своим волевым и управленческим качествам сильным представителям уж точно не уступает. В своей сфере – профессионал. В своё время именно после её назначения руководителем на новую высоту вышло пинское «Полесье». Некогда крупнейшая фабрика верхнего трикотажа в Европе нарастила объёмы производства, экспорт, за три года был полностью автоматизирован весь процесс: от разработки новых моделей до их внедрения в производство. Возможно, сделать уверенные шаги помогло знание обо всех «узких местах» родного предприятия. Как-никак пришла сюда ещё молодым специалистом. Теперь идти в ногу со временем – в деловом костюме от белорусских производителей и такое продвижение приоритет – Татьяна Лугина будет вместе с концерном «Беллегпром».

Татьяна Лугина, председатель Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров лёгкой промышленности:

Надо усилить работу по маркетингу, продвижению своей продукции. Все это в ближайшее время будем обсуждать, продумывать стратегию, тактику, за счет каких инструментов будем это все осуществлять. Ещё один гигант уже машиностроения и одновременно бренд страны – МАЗ – отныне в руках Валерия Иванковича. Впрочем, к таким масштабам новому руководителю не привыкать. До этого возглавлял «Амкодор».

Первоочередные задачи понятны – повышение экономических показателей и эффективности. Тем более ситуация на предприятии, увы, непростая. Александр Лукашенко:

Мы это предприятие не можем потерять, вы ж понимаете. МАЗ, БелАЗ, МТЗ – это лицо нашей страны и нашего автомобилестроения. Там и кадры есть неплохие. Наверное, мы в кадровом отношении допустили ошибку. И не столько это моя вина, сколько это у нас были деятели в правительстве, все надеялись, что нынешний руководитель вытянет это предприятие. Если нужны какие-то кадры со стороны, не стесняйтесь, приглашайте. Большие возможности потенциально у МАЗа и предприятие внешне неплохое, и коллектив неплохой (это же школа какая), а экономические показатели слабые. Мы не можем держать убыточное предприятие.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:

Глава государства поставил задачу увеличить объёмы, объемы реализации, увеличить свое присутствие на рынках, поднять качество грузовой и пассажирской техники, увеличить качество сервисного обслуживания.

Практикоориентированные задачи глава государства ставит и перед новыми ректорами вузов. Вячеслав Шутилин отныне в Белорусском государственном экономическом университете, а Виталий Великанов – в Белорусской государственной сельхозакадемии. В последние годы здесь сделано многое, в том числе по благоустройству территории. Вернуть вузу нужно разве что учебное хозяйство, пока этот вопрос не решён. Александр Лукашенко:

Вопрос должен быть закрыт. Если там есть какие-то новые против этого мотивы, так вы доложите. Но я не вижу, какие могут быть мотивы против. Как обучать студентов на земле, на животноводческих комплексах, если этого нет своего.

Нового взгляда Александр Лукашенко ждёт и от нового руководителя экономического вуза. Конечно, над чем работать есть. Ведь зачастую учёба и работа по специальности кардинально разнятся, и эту разницу нужно максимально сократить. Александр Лукашенко:

У нас везде недостатков в вузах хватает. Надо ближе к жизни готовить студентов. А самое главное, чтобы они после окончания учебы приходили туда, куда надо – для чего они получали это образование. А не ехали непонятно куда и не просились все работать где-то там секретарями, референтами и советниками после студенческой скамьи. Не забывайте, студенты всегда у нас не то что уже пороховая бочка, - нам просто повезло, что у нас студенты в вузах не такие, как где-то. Порядочные, основательные люди. Но, тем не менее, это свободолюбивые, своенравные люди. Поэтому с ними надо работать. И две политические кампании - они просто как лакмусовая бумажка покажут, как вы там сработаете. А без вас никуда. И новый взгляд у Вячелава Шутилина уже есть. Хотя бы на специальности, их список вот-вот возрастёт.

Вячеслав Шутилин, ректор Белорусского государственного экономического университета:

У нас есть уже решения совета университета об формировании факультета цифровой экономики. Естественно, мы это направление будем очень активно продвигать, потому что есть запрос, есть требование со стороны работодателя, со стороны нашей экономики к специалистам, работающим на стыке специальностей. Это управление, ИКТ, экономика.

Также Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Кильчевского – заместителем председателя Президиума Национальной академии наук, Андрея Иванца – главным учёным секретарём НАН, Вадима Маханько – генеральным директором Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Кроме того, Игорь Костюков отныне первый заместитель министра архитектуры и строительства, Алексей Ананич – замминистра.