Проблемы глобальной безопасности: ситуацию на востоке Украины обсудили эксперты из нескольких стран в Минске
Новости Беларуси. Ситуация на востоке Украины в центре внимания экспертов, которые собрались 16 мая в Минске. В нашей столице обсуждают реализацию мирной белорусской инициативы, которая уже получила устойчивое название «Хельсинки-2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители Беларуси, Германии, Польши, России и Украины говорят о сотрудничестве в Восточной Европе через призму региональных и глобальных вызовов и угроз. Сейчас важно дать оценку преодолению кризиса в Донбассе и обсудить на практике идеи «Хельсинки-2».
Леонид Кожара, экс-министр иностранных дел Украины:
Вот такая инициатива наших белорусских товарищей исключительно полезная, потому что это более-менее нейтральная площадка сейчас для обсуждения вот таких проблем именно глобальной безопасности, европейской безопасности.
И мы очень благодарны руководству Беларуси, что Беларусь стала домом для подписания двух «Минских соглашений». И мы рассчитываем, что миротворческая миссия Беларуси будет продолжена.
Керстин Кайзер, руководитель филиала Фонда Розы Люксембург в России:
Я, конечно, очень рада, что данная конференция состоится в Минске. Это больше, чем символ. Это уже успех, что здесь встречаются люди из разных стран и пытаются войти в диалог. На самом деле этого диалога не хватает.
Планируется, что в дальнейшем форум станет площадкой для «народной дипломатии». Кроме проблем безопасности, в центре внимания экспертов вопросы толерантности, межкультурного диалога, социальной справедливости.