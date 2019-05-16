Проблемы глобальной безопасности: ситуацию на востоке Украины обсудили эксперты из нескольких стран в Минске

Новости Беларуси. Ситуация на востоке Украины в центре внимания экспертов, которые собрались 16 мая в Минске. В нашей столице обсуждают реализацию мирной белорусской инициативы, которая уже получила устойчивое название «Хельсинки-2», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Беларуси, Германии, Польши, России и Украины говорят о сотрудничестве в Восточной Европе через призму региональных и глобальных вызовов и угроз. Сейчас важно дать оценку преодолению кризиса в Донбассе и обсудить на практике идеи «Хельсинки-2».

Леонид Кожара, экс-министр иностранных дел Украины:

Вот такая инициатива наших белорусских товарищей исключительно полезная, потому что это более-менее нейтральная площадка сейчас для обсуждения вот таких проблем именно глобальной безопасности, европейской безопасности. И мы очень благодарны руководству Беларуси, что Беларусь стала домом для подписания двух «Минских соглашений». И мы рассчитываем, что миротворческая миссия Беларуси будет продолжена.