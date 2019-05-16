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Почему 9 Мая – праздник с генетической памятью, какие эмоции вызывают II Европейские игры? Анонс ток-шоу «В обстановке мира»

16 мая 2019 14:25
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Новости Беларуси. Почему День Победы для нашей страны праздник с генетической памятью? Какие эмоции вызывают предстоящие II Европейские игры? Когда и как можно будет унаследовать виртуальный танк и громкое белорусское слово в мировом законодательстве?

Сегодня, 16 мая, в эфире телеканала СТВ о самом важном, что произошло за минувшие семь дней.

Разговор о победах – общих и личных, которые не бывают неважными. Смотрите программу «В обстановке мира» сразу после информационного канала на телеканале СТВ.

Почему 9 Мая – праздник с генетической памятью, какие эмоции вызывают II Европейские игры? Анонс ток-шоу «В обстановке мира»-1

Почему 9 Мая – праздник с генетической памятью, какие эмоции вызывают II Европейские игры? Анонс ток-шоу «В обстановке мира»-3

Почему 9 Мая – праздник с генетической памятью, какие эмоции вызывают II Европейские игры? Анонс ток-шоу «В обстановке мира»-5

# Европейские игры # Фотофакт

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