Из-за коррупционных скандалов за последние 2 года свои посты покидали чиновники Германии, Японии, Южной Кореи и Франции

На неделе вопрос борьбы с коррупцией активно дебатировался не только в Беларуси. Тема поднималась и в Евросоюзе, и в Юго-Восточной Азии, и в государствах Северной и Латинской Америки. В разных странах по-разному борются с этим, безусловно, общемировым злом. Но стопроцентного противоядий пока никто не придумал. Ведь цена вопроса – ни много ни мало – несколько сот миллиардов долларов в год. Именно такой порядок цифр составляют, по подсчетам экспертов, потери мировых экономики от действий нечистых на руку бюрократов.

Чтобы исчерпывающе передать проблему общегосударственного масштаба так, чтобы ее понял любой, пять веков назад гению потребовалась одна строка: «Прогнило что-то в Датском королевстве». И хотя изменилось многое, именно эта цитата о зле без преувеличения общемирового масштаба злободневной быть не перестала. Общественные трансформации, перемены на политической карте материка и мира не только не снизили уровень коррупции в нем. Наоборот. «Порча, гниль» (а именно так переводиться слово коррупция с латыни) в нашу открытую эпоху открыто заявляет о себе требованием дани не только в Дании.

На неделе исполнилось 50 дней как антикоррупционная кампания стартовала в Болгарии. В начале июня жители этой республики впервые вышли к зданию парламента, чтобы заявить протест работе депутатов, избранных в мае. Доходило до возведения баррикад. Порой полиции приходилось применять спецсредства. Произошло несколько громких отставок. Но проблема кумовства и коррупции, решение которой оказалось не по плечу высшей власти Болгарии, судя по всему, будет обсуждаться в стране еще долго и не только на улицах.

Так же и на другом конце материка, в Испании. Скандал с серой кассой правящих правых заставил в этот четверг их лидера, премьера Мариано Рахоя, отвечать перед парламентом. Вот только его ответы, в которых он фактически отказался держать ответ за своих подчиненных, никого не удовлетворили, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Призывы к отставке кабинета, досрочным выборам, переформатированию всей системы госуправления королевства сейчас слышны как никогда. Во многом потому, что коррупционный скандал в кругах политической элиты совпал по времени с самыми тяжелыми временами, которые переживают Испания, как страна, ее экономика, ее финансы, ее рынок труда и ее рядовые граждане.

Хуан Морено, юрист (Испания):

Главы крупных компаний в это нелегкое время забирали деньги у своих сотрудников, обкрадывали их и передавали средства в казну премьерской – правой – партии. В обмен именно эти компании получали самые выгодные государственные контракты, то есть опять обкрадывали, но уже всех испанцев вместе. Очевидно, для тех политиков, в том числе и премьера, кто принимал участие в этом, место не на трибуне парламента, а в суде. Только там словам премьера могут дать по-настоящему адекватную оценку.

Впрочем, нельзя не заметить: рост коррупции в ряде стран ЕС и системный кризис в зоне Евро, по сути, две стороны одного Евро.

Из доклада «Коррупция, как общеевропейская проблема, отчет-2012»:

В Греции, Испании, Италии и Португалии более невозможно отрицать связь между продолжающимся финансовым и бюджетным кризисом и глубоко укоренившимися проблемами неэффективности и злоупотреблений в сфере госуправления.

Причем это проблемы не только Греции или Испании. Коррупционные скандалы только за последние два года приводили к отставкам в высших эшелонах таких стран, как Германия, Франция, Япония и Южная Корея.

При этом для всех государств характерно и другое. Жесткость в борьбе с коррупцией окупает себя. Так, во второй экономике мира (Китае) в годы наибольшего развития, то есть в последние 10 лет, свыше 120 тысяч бюрократов были осуждены за коррупцию на длительные сроки.

В тех же США за взятку предусмотрен и штраф в сумме тройного ее размера, и лишение свободы вплоть до 15 лет.

А для госслужащих-взяточников во Франции предусмотрен уже 15-летний срок, более 200 тысяч евро штрафа и лишение права избираться и занимать любые должности в течение еще пяти лет.

Конечно, одними запретами проблему коррупции, порожденную попыткой обойти запреты, не решить. Но не решать ее, как показывает мировая практика всех времен, всем и себе дороже.