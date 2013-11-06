Итоги переговоров Александра Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедова в Туркменистане

Новости Туркменистана. Минск и Ашхабад — долгосрочные перспективы. Сегодня после переговоров Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов подписали пакет документов о развитии сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном в различных сферах. Лидеры двух стран не только подтвердили стратегическое партнёрство. Эта встреча стала и отправной точкой для расширения экономических возможностей тандема двух государств.

Сами туркмены долгое время говорили о «золотом веке» для своей страны. Такое выражение было особенно популярным в начале 2000-х. Тем самым жители подчеркивали особый период в развитии своей страны. Только вот Ашхабад из «золотой» концепции явно выбивается – город не золотой, а скорее белый. Здесь такая концентрация беломраморных зданий, что город даже вошел в книгу рекордов Гинесса. Рекордным пока не назовешь товарооборот между Туркменистаном и Беларусью, но, после контактов двух лидеров, дело сдвинулось с мертвой точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с 2009 Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов встречаются ежегодно то в Минске, то в Ашхабаде. Но, несмотря на частое общение, при встрече соблюдаются все тонкости дипломатического протокола. Ковровая дорожка, а вдоль нее — рота почетного караула в зеленых мундирах. Церемония приветствия проходит в роскошном дворцовом комплексе туркменского лидера Огузхан. Непременный атрибут — исполнение гимнов.

После обязательного фотографирования — переговоры в формате «один на один». Президентов радует, что общий товарооборот вырос за последние годы в 5 раз. И перешагнул рубеж в 300 миллионов долларов. Это повод для добрых слов в адрес друг друга.

Александр Лукашенко:

Что касается политики и дипломатии, вы очень правильно сказали: у нас единый взгляд на повестку дня. Мы очень аккуратно и внимательно относимся к просьбам наших друзей из Туркменистана. Никогда не было у нас разногласий. Точно так и вы нас поддерживаете в рамках ООН, Международных организаций и других, в СНГ. Поэтому в политике у нас абсолютно нет расхождений. Нам с вами выпала такая задача - построить отношения между Беларусью и представителями Туркменистана так, чтобы их никто никогда не разобрал. Почему? Потому что, тоже чудеса. 3000 километров вроде разница, а люди одинаковые – трудолюбивые, толерантные, спокойные, обеспечивающие стабильность в наших государствах. Поэтому наша идеология – связать народы так, чтобы никто никогда не посмел нарушить нашу дружбу. Все остальное, если у нас нет, как я говорю, то мы купим обязательно. И вот это – фундамент наших отношений. Наша дружба – она должна быть неразрывна, а все проекты, которые сегодня есть и будут завтра, мы реализуем также, как и реализовывали до сих пор. Я считаю, что у нас хорошие отношения. Даже можно сказать, чтобы не испортилось это от слов, образцовые отношения.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Наши национальные особенности, традиции... Конечно, мы имеем очень хорошие отношения среди деятелей искусства и культуры. Наука у нас очень хорошо развивается при совместной деятельности научных потенциалов наших стран. Совместные научно-изыскательские работы.

Экономика Туркменстана развивается. На смену «золотого века» и эпохи Возрождения пришла эпоха могущества и счастья. Именно такой пышный лозунг популярен сейчас в этой азиатской стране.

Вообще, с именем нынешнего президента связывают реформы в Туркменистане. Он взялся на реформу в школе, разрешил Интернет, а также оперу и цирк, которые были под запретом.

Бердымухамедов пришел к власти после президентских выборов в 2007. Врач по специальности до поста главы государства работал в правительстве - курировал образование, науку и здравоохранение. Потому так ратует за возможность получить специальность в вузе для своих соотечественников. Только в Беларуси учиться около 8 тысяч студентов из этой страны.

Александр Лукашенко:

Мы будем делать все, что пожелает туркменская сторона по созданию и развитию совместных производств как в Беларуси, так и в Туркменистане. Действительно, вы правы, больше, чем туркменских студентов, у нас никого нет. Это очень хорошие, добрые ребята.

Мы выделим в Минске самый хороший район, пускай построят «островок туркменской молодежи», которая будет учиться в вузах, на наших предприятиях [работать], если мы СП будем здесь создавать. Допустим, решили мы трактор выпустить здесь совместный.... Мы всегда приглашаем ваших ребят, они учатся на конвейере, в техникумах, а потом приезжают сюда работать. Пусть бы был островок туркменской земли в Минске, где были бы общежития, гостиницы, то, что вы захотите.

Туркменистан имеет приличные запасы углеводородов – эта страна 4 в мире по запасам газа после России, Ирана и Катара. Экспорт углеводородов - в основе экономики. Литр бензина здесь стоит 25 центов. А каждому автовладельцу положено бесплатных 700 литров топлива на 6 месяцев. Кроме того, есть богатые калийные запасы. Белорусы взялись за возведение Гарлыкского горно-обогатиельного комбината. Проект — стоимостью 1 миллиард долларов. Ведь в недрах страны — богатые запасы калийных солей. Но главные темы пока — в машиностроении. Об этом уже говорят лидеры в присутствии делегаций.

Александр Лукашенко:

Мы создадим здесь комплексный центр, чтобы люди знали, что можно приехать и получить запчасти, получить обслуживание по тракторной технике, автомобильной, «МАЗам», «БелАЗам», дорожно-строительной технике. «Амкадор» здесь очень широко представлен. Чтобы это был центр и, возможно, мы не один его создадим. Здесь еще и филиалы, потому что мы понимаем, если мы пришли в страну, мы должны создать центры обслуживания. В противном случае, никто технику покупать не будет. Техника имеет свойства выходить из строя периодически. И надо быстро её восстановить, в течение суток, чтобы покупатели не обижались. Поэтому, вы будьте уверены, что мы в ближайшее время этот вопрос не просто рассмотрим, мы его решим.

Гурбангулы Бердымухамедов:

Сегодня очень много закупаем у вас техники – это и специальный автотранспорт, и трактора. Поэтому, конечно, неплохо было, если бы мы организовали вот эти сервисные центры по вопросам профилактики, реализации. Я думаю, следует остановиться на осуществление проекта строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. То есть, производство и мощность, вы знаете, от 1 до 1,5 миллионов тонн продукции в год. Я сразу хочу сказать: это грандиозный проект, он все-таки является символом туркмено-белорусского экономического партнерства.

И правда — мы продаем в Туркменистан тракторы, грузовики, самосвалы. Сейчас в этой стране готовы вкладывать в сельское хозяйство. Свое машиностроение развито слабо. А страна в десятке крупнейших производителей хлопка. Такие визиты помогают наладить не только политику, но и общую экономику.

Виктор Основский, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Туркменский рынок очень перспективен для нас. В этом 2013 году рост объемов реализации нашей техники на Туркменском рынке увеличился в 1,5 раза. И продолжает увеличиваться дальше.

Мы имеем дилерскую сеть, развитую здесь.

Владимир Волчок, генеральный директор ПО «Минский тракторный завод»:

Туркменистан является одним из производителей хлопка. Так называемого «белого золота». И Минский тракторный завод горд тем, что в составе этого национального экспортного потенциала значительную роль играет и наш трактор, который создает данное национальное богатство.

На туркменском рынке особый интерес проявляют, так называемые, хлопковые трактора серии 80Х, а также наши традиционные – это универсально-пропашные трактора серии 82, 82.1.

В этот раз много говорили о работе в научной сфере. Беларусь может сделать Туркменистану интересное предложение.

Александр Лукашенко:

У нас как раз неплохо началось сотрудничество в научно-технической сфере. По-моему, даже у нас там комиссия создана по научно-техническому сотрудничеству. Я приглашаю часть комиссии туркменской в Минск. Мы вашим специалистам, ученым, кого вы пришлете, покажем наши возможности, проведем заодно заседание: первое в истории заседание научно-технической комиссии. Вы правы, без технологических и технических прорывов в современном мире невозможно развитие. Поэтому мы готовы с открытой душой вам предъявить и показать все, на что мы способны. И в этом направлении готовы действовать.

Одно из таких согласованных направлений – это создание совместного производства. По-моему, мы уже договорились, что мы будем смотреть это в Туркменистане, по созданию группы беспилотников. Они вам нужны и за наблюдением за территорией, и приграничья, наркотрафики и прочее. Мы это умеем делать и готовы здесь с вами работать, открыть это производство на туркменской земле.

Еще до встречи президентов хорошо поработали белорусские министры - они провели переговоры со своими туркменскими коллегами. Так что итогом встречи стало подписание нескольких документов. Так Беларусь и Туркменистан договорились углублять сотрудничество.

Пакет документов касается финансов — это соглашения между Нацбанками и Минфинами стран. Руководители внешнеполитических ведомств наметил программу действий на ближайшие 2 года. Подписаны соглашения о сотрудничестве в здравоохранении, спорте, науке, туризме и образовании.

Жанна Савельева, начальник отдела управления международных связей Белорусского государственного университета:

В БГУ в настоящее время обучаются более 2,5 тысяч иностранных граждан. Из них порядка 800 человек из Туркменистана. Едут к нам охотно, уже третий год подряд. Мы набираем их на обучение. Они выбирают в основном специальности экономического профиля.

Президенты сделали заявления для прессы, в котором подчеркнули, что отношения складываются отлично — договоренности выполняются.

Александр Лукашенко:

В последние годы мы видим активизацию совместной работы научно-технической сферы. Белорусская сторона высоко оценивает развитие сотрудничества с Туркменистаном гуманитарной сферы. Что, безусловно, содействует укреплению взаимопонимания и дружественных отношений между нашими народами. Активно развиваются контакты в сфере образования, в последние годы наблюдается существенный рост количества туркменских студентов, обучающихся в вузах и средних учебных заведениях Беларуси.

Но на этом визит не закончился. Президент Беларуси посетил Мавзолей Туркменбаши. Это венок от главы государства - символическая дань памяти истории гостеприимной страны.

И еще одна точка остановки - это монумент конституции в Ашхабаде. Символ независимого государства. Аналогичные церемонии в Беларуси проходят у монумента Победы.

На этом официальные переговоры в Туркменистане завершились. Александр Лукашенко пригласил туркменского коллегу приехать в Беларусь на Чемпионат мира по хоккею.